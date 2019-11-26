نجاح أول عملية زراعة قلب طبيعي في الكويت

حقق القطاع الطبي في الكويت، اليوم الثلاثاء، إنجازًا طبيًا جديدًا، بإجراء أول عملية لزراعة قلب طبيعي لشاب عشريني تكللت بالنجاح، عقب معاناته من قصور شديد في وظائف القلب.

وأجريت العملية بعد تبرع متوفية في العقد الرابع من عمرها بأعضائها: القلب والكبد والكليتين، حيث زُرع القلب للشاب في مستشفى العدان بمركز سلمان الدبوس، من قبل فريق طبي متخصص في جراحة القلب.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية، عن وزير الصحة الدكتور باسل الصباح قوله، إن ”هذه العملية أجريت للمريض الذي كان يعاني من فشل وقصور شديد في وظائف القلب في مرحلته النهائية، استدعت حالته وضع أجهزة الدعم الدوري الصناعي للمحافظة على حياته، قبل أن يتم زراعة القلب له“.

وأكد الوزير أن ”هذه العملية إنجاز تاريخي للكويت يضاف إلى السجل الحافل بالإنجازات، بعد عامين من التجهيز والتدريب تمكن الأطباء من القيام بهذه العملية بمهارة واحترافية عالية“، مشيرًا إلى ”جهود وزارة الصحة من أجل ضمان امتلاك الخبرات الجراحية والعلاجات المتطورة اللازمة، لدعم برنامج كامل لزراعة الأعضاء“.

وشهد القطاع الطبي في الكويت، خلال الأعوام القليلة الماضية، تطورًا ساهم بإنقاذ أرواح عدد من المرضى، ومنها نجاح أول عملية زراعة كبد لمريض مصاب بفشل تام في وظائف الكبد، في مطلع عام 2018، سبقها بأيام عملية صناعة قلب صناعي لطفل يبلغ من العمر 14 عامًا.