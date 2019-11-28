سمية الألفي تعود للتمثيل بعد 12 عامًا من الاعتزال

أعلن الإعلامي المصري عمرو الليثي، تراجع الفنانة سمية الألفي عن قرارها باعتزال التمثيل، وذلك بعد ابتعادها عن الكاميرات قرابة 12 عامًا.

وكتب ”الليثي“ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“:“أبلغتني الآن الفنانة الكبيرة سمية الألفي أن حلقتها معي أعطتها دفعة قوية للأمام، وقالت لي إنها استجابت لطلبي بأن تعود للتمثيل مرة أخرى“.

وتابع:“قررت إنهاء عزلتها والعودة للوقوف أمام الكاميرات، وستعلن ذلك بنفسها خلال أول حلقة جديدة من برنامج واحد من الناس، وأنا أُهنئها على هذا القرار“.

وكانت الفنانة سمية الألفي قد قالت، خلال استضافتها في برنامج ”واحد من الناس“ للإعلامي عمرو الليثي، إنها كانت ستفكر في العودة إلى التمثيل لو كان فاروق الفيشاوي ما زال على قيد الحياة.