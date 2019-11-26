على غرار عود راشد الماجد.. عبدالله السدحان يعرض مقتنياته للبيع (فيديو)

قرر الفنان السعودي عبدالله السدحان، عرض بعض مقتنياته التي رافقته خلال مشواره الفني للبيع، وذلك على غرار مواطنه الفنان راشد الماجد، الذي عُرض ”العود“ الخاص به في مزاد علني للبيع قبل أيام، مطالبًا بالتسويق لهذه المقتنيات بشكل جيد.

وقال عبدالله السدحان، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الموثّق على موقع ”تويتر“:“نسمع الكثير عن فنانين ولاعبين يقومون بعرض مقتنياتهم للبيع، ورأينا مؤخرًا الفنان والحبيب راشد الماجد يعرض عوده للبيع“، منوهًا إلى أن البعض عرض التيشيرت الخاص به أو الحذاء للبيع.

وأضاف ”السدحان“:“مقتنيات للبيع، أنا هذه مقتنياتي، خلاجين أبو مساعد، وعصاه، ومشلح عمره 50 سنة وأكثر، وفانيلة أو البلوزة البنية حق أبو مساعد تحت الكراسي، والخشية بتاعة أبو مساعد بعد عمر طويل، بس عشان نعطيها قيمتها“.

بعض من مقتنياتي العزيزة على العازة مقتنيات نابليون .

المهم والأهم للجادين ابحث عن شاب سعودي ملم باللغة الإنجليزية ليتولى ادارة التسويق للفقير الى ربه انا .

بدون التزام بساعات دوام ، عمل حر تعبت وأنا ادبر عمري ، للتواصل

hdabdab@hotmail.com pic.twitter.com/y3SuYYijZI — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) November 26, 2019

وعرض عبدالله السدحان حقيبة يطلق عليها ”محايميد“، منوهًا إلى أنها سُميت بهذا الاسم وفقًا لأول سهرة تلفزيونية سعودية ”محمود ومحايميد“ لكنها ليست معروضة للبيع بل للاطلاع فقط.

وأرفق عبدالله السدحان، تعليقًا على مقطع الفيديو قال فيه إنه يبحث عن شاب سعودي يتولّى إدارة التسويق لمقتنياته، بشرط أن يكون ملمًا باللغة الإنجليزية ولن يُلزمه بعدد ساعات معينة للدوام (العمل).

وقال ”السدحان“:“بعض من مقتنياتي العزيزة على العازة مقتنيات نابليون، والمهم والأهم للجادين أبحث عن شاب سعودي ملم باللغة الإنجليزية ليتولّى إدارة التسويق للفقير إلى ربه أنا، دون التزام بساعات دوام، عمل حر تعبت وأنا أدبر عمري“.

وأبدى الكثيرون تفاعلًا كبيرًا مع مقطع عبدالله السدحان، حيث أثنوا على قيمته الفنية في الدراما السعودية وتألقه عبر سنوات عديدة، مشيرين إلى أن هذه المقتنيات قيّمة ولها سنوات وذكريات لن تُنسى.

وكان الفنان السعودي راشد الماجد أحيا احتفالية ”ليلة السندباد“ السبت الماضي ضمن فعاليات ”موسم الرياض“، وشهدت الاحتفالية مزادًا علنيًا لبيع عود راشد الماجد، وسط فرصة أُتيحت لكل محبيه لأن يقتنوا العود الخاص به والذي يعد جزءًا من إبداعه وفنه الذي لحن عليه أجمل أغانيه العاطفية والوطنية.

وتم افتتاح المزاد بـ50 ألف ريال وانتهى المزاد ببيع العود بمبلغ 600 ألف ريال سعودي، على أن يذهب المبلغ لإحدى الجمعيات الخيرية.

بيع عود السندباد بـ 600 ألف ريال ..

وريعه يعود للجمعيات الخيرية#ليلة_السندباد#MBC1 pic.twitter.com/iYndXKuk77 — MBC1 (@mbc1) November 22, 2019

يُذكر أن عبدالله السدحان، ظهر في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل ”بدون فلتر“، ويتم الآن تصوير الجزء الثاني من العمل.