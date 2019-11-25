”ذا روك“ يفاجئ عروسين بإحياء حفل زفافهما خلال عطلته في المكسيك (فيديو)

فاجأ النجم الأمريكي العالمي داوين جونسون ”ذا روك“ وزميله في ”Jumanji“ داني ديفيتو، رواد حفل زفاف عروسين أثناء احتفالهما في المكسيك، حيث كان الثنائي موضع ترحيب من العروس والأهل ورواد الحفل، بعدما بدأوا في الصياح غير مصدقين وجود نجم سينمائي مشهور بحجم ”ذا روك“ بينهم.

وبحسب تقرير لموقع dailymail، بعد الاسترخاء بجانب المسبح، سمع الثنائي أصواتًا من حفل زفاف قريب، وقررا دعوة أنفسهما إلى الحفل.

في مقطع الفيديو، يشق نجم Jumanji طريق الدخول إلى حفل الاستقبال، حيث عرض المصارع السابق ونجم دامبو مواهبهما الصوتية، وقد أمسكا بالميكروفون أثناء غنائهما أغنية رومانسية للعازف الموسيقي الكلاسيكي نات كينج كول لعام 1951.

وعلق جونسون على مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه بموقع إنستغرام: ”لقد كنا نستمتع بـ تيكيلا و“بغروب الشمس الهادئ في المكسيك بعد أسبوع طويل من العمل في الترويج لـ“جومانجي“عندما خطرت هذه الفكرة علينا“.

دواين – الذي عقد قرانه مع لورين هاشيان في أغسطس -وداني- الذي تزوج من ريا بيرلمان منذ عام 1982، لم يكتفيا بإحياء حفل الزفاف فقط ولكن قاما – في وقت لاحق بتبادل المشورة للعروسين، أو ما يعرف بـ“وصية الإكليل الخاصة بالزوجين“.

في سياق مختلف، كانت انتشرت شائعة في وقت سابق، تتناول خبرًا مزيفًا عن وفاة جونسون، وتداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكن تبين لاحقًا كذب الخبر الذي نشر على موقع ”فيس بوك“ بعنوان ”وفاة دواين -الصخرة- جونسون في السابعة والأربعين“، واستخدم الخبر الخادع علامة BBC News (British Broadcasting Corporation) لتظهر كمؤسسة أخبار ذات مصداقية، ومع ذلك فإن الرابط المتداول على ”فيس بوك“ كان يوجه المستخدمين إلى موقع ويب كاذب.

وينتظر جونسون عرض فيلمه الجديد Jumanji في دور العرض السينمائية يوم 13 ديسمبر المقبل، حول العالم، وهو الفيلم الذي ينتمي إلى فئة المغامرة والكوميديا، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأخير 90 مليون دولار.