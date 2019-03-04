المصارع ”ذا روك“ يشتري منزلًا لوالده لهذا السبب الغريب

كشف الممثل والمصارع الأمريكي دواين جونسون المعروف بـ ”ذا روك“، بأنه اشترى منزلًا فخمًا لوالده في ولاية فلوريدا الأسبوع الماضي، لشكره على ضربه وهو صغير.

وأشار الممثل البالغ من العمر 46 عامًا، إلى أنه ”اتصل بوالده وطلب منه أن يفتش عن منزل؛ لأنه يريد شراء واحد له لشكره والإعراب عن محبته له“، مضيفًا بأن ”والده اتصل به في وقت لاحق، وقال له أنه وجد المنزل الذي يريده“.

وقال ذا روك في صحفته على انستغرام:“عندما اتصل بي شعرت أنه عصبي بعض الشيء، ولما سألته عن ذلك أخبرني بأنها المرة الأولى في حياته التي يتصل به أحد ويبلغه بأنه سيشتري منزلًا له وأنه فخور جدًا ويحبني كثيرًا“.

وأضاف:“لم أسمع أبي يتحدث بهذه الطريقة من قبل، خاصة أنه رباني تربية صارمة، وكان يضربني وأنا طفل، والحقيقة أردت أن أشكره على هذه التربية؛ لأنها كانت قاسية وجعلت مني رجلًا صلبًا وما أنا عليه الآن، قررت أن أشتري له منزلًا؛ لأشكره على ضربي وأنا صغير رغم أنّي كنت أكره ذلك“.