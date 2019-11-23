بعد 3 سنوات من التوقف..سعد لمجرد يعود لإحياء الحفلات‎

أعلن المغني المغري سعد لمجرد على حسابه في انستغرام عن عودته إلى الخشبة لإحياء السهرات، بعد توقف دام منذ أكتوبر 2016.

وجاء في تغريدة نشرها ليلة يوم الجمعة:“ ”سعيد أحبائي بعودتي قريبًا للخشبة، سأوافيكم قريبًا إن شاء الله بالتواريخ“، كما كتب في الستوري الخاص به باللغة الإنجليزية ”عائد للخشبة قريبًا“.

وقابل متابعوه الخبر بترحاب كبير، كما هنؤوه على عودته وقرب انفراج الأزمة التي عاشها طيلة السنوات الماضية.

وتمكن لمجرد رغم مشاكله مع القضاء الفرنسي واعتقاله لفترة بتهمة الاغتصاب، من الحفاظ على جمهوره وشعبيته، لاستمراره في إصدار أغان لاقت الكثير من النجاح ، خصوصًا الدويتو“انساي“ الذي جمعه بالفنان المصري محمد رمضان.

وقد أعلن هذا الأخير الخبر قبل لمجرد، حيث كشف لمحبي المغني المغربي قرب عودته للخشبة خلال الحفل الذي أحياه في السعودية ليلة الخميس المنصرم، ووعدهم بحلوله بينهم قريبًا ، مما يدعو للتكهن أن أول حفل لـ“لمعلم“ قد يكون في السعودية.

ولم تنته أطوار محاكمة سعد لمجرد في فرنسا بعد ، لكن يبدو أن القضاء الفرنسي سمح في آخر جلسة باستئناف سهراته، رغم أنه ما يزال قانونيًا في حالة سراح مؤقت ،وممنوع عليه مغادرة التراب الفرنسي إلا بإذن كما حصل في زيارته السابقة للمغرب ، كما منع من الإدلاء بأي تصريح صحفي ، لاسيما في ما يخص محاكمته .