سبب حذف يوتيوب فيديو ”إنساي“ لمحمد رمضان وسعد لمجرد

قال حسام الحسيني، مخرج كليب ”إنساي“ للفنانين محمد رمضان وسعد لمجرد، إن السبب الذي دفع إدارة موقع ”يوتيوب“، لحذف فيديو كليب الأغنية، التي صورها الفنانان على طريقة ”الديو“

في فرنسا، قبل قرابة أربعة أشهر، هو ادعاء شركة أجنبية ملكيتها لحقوق الملكية الفكرية للأغنية.

سبب حذف يوتيوب فيديو ”إنساي“ لمحمد رمضان وسعد لمجردMohamed Ramadan تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الثلاثاء، ٥ نوفمبر ٢٠١٩

وأكد المخرج المصري في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، أنه بعدما خاطب إدارة ”يوتيوب“ لمعرفة السبب الحقيقي وراء حذف الفيديو كليب، جاء الرد بتلقيه خطابًا بأن هناك ”بلاغًا“ قدمته شركة أجنبية تشير فيه إلى ملكيتها للأغنية.

وأوضح الحسيني أن الأمر حتى الآن غير مفهوم بالنسبة له، ولكن الخطاب تضمن اسم الشركة التي تقدمت بالبلاغ وهي شركة تُدعى Lucky Light Movie Music، دون الحديث عن تفاصيل بشأنها.

وأضاف البيان أن المخرج المصري متواجد برفقة محمد رمضان، في مدينة مراكش المغربية، ولن يستطع الحصول على تفاصيل بشأن ما حدث إلا بعد عودته للقاهرة، مؤكدًا أن الخطاب تضمن كلمة ”حجب“ وهو ما يفيد بأن هناك جهة نزاع حول الأغنية، لافتًا إلى أنه سيتم توضيح الأمر لإدارة ”يوتيوب“ حول الأغنية لحسم النزاع، خاصة أنه لا يعرف شيئًا بشأن هذه الشركة قبل ذلك.

وقامت إدارة موقع ”يوتيوب“ بحذف أغنية ”إنساي“، أمس الاثنين، حيث تبين من خلال البحث في قناة الفنان محمد رمضان التي تم تحميل الأغنية عليها عدم وجودها، إذ ظهرت علامة حذفها من بين الـ17 أغنية التي قام الفنان المصري بطرحها.

ولم تتواجد الأغنية -أيضًا- عبر حسابات محمد رمضان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم يعلق سعد لمجرد على حذف الأغنية، خاصة أنه ممنوع من أي تصريحات إعلامية أو التحدث بشأن أعماله الفنية بسبب قضيته الشهيرة مع فتاة في فرنسا.

وكان كليب أغنية ”انساي“ للنجمين محمد رمضان وسعد لمجرد تم طرحه، في الـ 15 من يوليو/تموز الماضي، واستطاع قبل حذفه أن يتخطى حاجز الـ170 مليون مشاهدة، كما حصد مليون ”إعجاب“ عبر القناة، من قبل الجماهير.

وأقدم موقع ”يوتيوب“ على حذف أغنية ”سلام“ للفنان المغربي سعد لمجرد، قبل أسبوع، وكان السبب هو اتهام الفنان الأمازيغي المغربي هشام تلمودي لفريق عمل الأغنية، باستغلال مقطع موسيقي من إحدى أغانيه دون ترخيص منه.

ومع سعي سعد لمجرد حيال الأمر، استطاع أن يعيد الأغنية لقناته عبر موقع ”يوتيوب“ بعد 24 ساعة من حذفها.