على غرار أحلام.. تأجيل حفل رامي صبري بـ“موسم الرياض“

أعلن الفنان المصري رامي صبري، تأجيل حفله المزمع إقامته في السعودية، ضمن فعاليات ”موسم الرياض”.

ويأتي الإعلان عن التأجيل، قبل يومين من انطلاق الحفل، حيث كان من المقرر أن يُقام يوم الجمعة المقبل، على مسرح ”ونتروندلاند“ في البوليفارد بالرياض.

ونشر رامي صبري، صورة عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“ أكد فيها أن سبب التأجيل هو سوء الأحوال الجوية حاليًا في المملكة، حيث علقّ قائلًا: ”تم تأجيل حفلي بالرياض بسبب سوء الأحوال الجوية، وبتمنى السلامة لكل أهل الرياض“.

ويأتي هذا رغم إعلان هيئة الترفيه السعودية عن الحفل، ووضع التعليمات الخاصة بحفل رامي صبري، والتي كان من بينها الالتزام بالحضور في المواعيد المقررة، وعدم العبث أو الإضرار بالممتلكات العامة، وعدم التدخين وغيرها من التعليمات التي تنشدها الهيئة.

ولم يتم تحدد موعد جديد للحفل، في ظل تساؤلات من الجمهور عن الموعد الجديد للحفل.

ويعد هذا الحفل الثاني الذي يتم إلغاؤه بعد إعلان الحساب الرسمي لإدارة مهرجان ”موسم الرياض“ عبر ”تويتر“ عن تأجيل حفل الفنانة الإماراتية أحلام، الذي كان مقررًا إحياؤه على هامش معرض ”أنا عربية“ وكان ذلك قبل ساعات قليلة من انطلاقه يوم الإثنين الماضي، لسوء الأحوال الجوية أيضًا.