هيئة الترفيه السعودية تمدد موسم الرياض حتى مارس المقبل

كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول تمديد ”موسم الرياض“ الترفيهي والثقافي، وقال إن التمديد سيشمل بعض المناطق التي تقام فيها الفعاليات فقط.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن الموسم سينتهي في وقته المقرر في 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن يتم التمديد لخمس مناطق تستضيف جزءاً من فعاليات الموسم في نسخته الأولى.

وأوضح آل الشيخ، أن مناطق ”ونتر وندرلاند“ و ”المربع“ و ”السفاري“ و ”الثمامة“، ستستمر في تنظيم الفعاليات حتى ١٨ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٠، فيما ستمدد الفعاليات في منطقة ”البوليفارد“ حتى نهاية مارس/آذار المقبل.

وانطلق موسم الرياض في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي متضمناً فعاليات يومية تتضمن عروض مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية وفعاليات الترفيه الأخرى بما فيها الموجهة للأطفال.

واستقطبت تلك الفعاليات حتى الآن أكثر من سبعة مليون زائر من السعوديين والوافدين الأجانب المقيمين في البلاد، بجانب السياح الذين بدأوا بالتوافد حديثاً على المملكة التي بدأت بمنح مواطني 49 دولة تأشيرات دخول فورية.

وتعول السعودية على قطاع الترفيه والسياحة في جلب عوائد مالية مجزية تسهم في تحقيق خطط قادة الرياض ببناء اقتصاد متنوع المصادر بعد عقود من الاعتماد على مبيعات النفط لأكبر بلد منتج في العالم.