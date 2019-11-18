تركي آل الشيخ: تذاكر حفل أحلام الأغلى ثمنًا

أشاد المستشار تٌركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه الحكومية بالمملكة العربية السعودية بالفنانة الإماراتية أحلام، مؤكدًا أن حفلها المنتظر إقامته اليوم الإثنين ضمن فعاليات ”موسم الرياض“ بيعت تذاكره وتعتبر الأغلى لأي فنان عربي أحيا حفلًا بالمملكة.

يأتي هذا الدعم من تركي آل الشيخ بعد أن أعرب عدد من الناشطين السعوديين عن استيائهم من الشركة المنظمة لحفل ”أنا عربية“ بعد الإعلان عن أسعار التذاكر، والتي وصلت إلى 5 آلاف ريال سعودي.

وأكد آل الشيخ أن حفل أحلام في معرض ”أنا عربية“ أكبر دليل على أن لديه السعودية قوة شرائية وفرص استثمارية ضخمة، موضحًا أن زوار المعرض وصلوا 20 ألف زائرة، وأن سعر التذكرة وصل إلى 18 ألف ويذهب ريعها لأعمال الخير.

وكتب ”آل الشيخ“ تغريدة له عبر حسابه على موقع ”تويتر“ فقال: ”ومين قال ما عندنا قوة شرائية وفرص استثمارية؟ في معرض (أنا عربية) وخلال خمسة أيام تجاوزت المبيعات فيه ٣٥ مليون ريال وزواره تجاوزوا ٢٠ ألف زائرة“.

ومين قال ماعندنا قوة شرائية وفرص استثمارية؟؟ ????????????????

في معرض #أنا_عربية وخلال خمسة أيام تجاوزت المبيعات فيه ٣٥ مليون ريال وزواره تجاوزوا ٢٠ ألف زائرة…#موسم_الرياض موووولع ???????? واحلام اغلا تذاكر انباعت في مملكة لفنان عربي … وصلت التذكرة ل ١٨ الف وريعها ل اعمال الخير???? pic.twitter.com/6oIVJDp7NI — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 17, 2019

وأضاف رئيس هيئة الترفيه الحكومية قائلًا: ”موسم الرياض مولع وأحلام أغلى تذاكر انباعت في المملكة لفنان عربي، وصلت التذكرة لـ ١٨ ألف وريعها لأعمال الخير“.

وسادت حالة من الغضب بين الجمهور السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي بمجرد إعلان الأسعار، متسائلين عن سبب الارتفاع الباهظ للتذكرة، فيما قارن البعض بين حفل أحلام وبين فنان العرب محمد عبده حيث بلغت سعر التذكرة ما بين 2500 لثلاثة آلاف ريال.

واضطرت الشركة المنظمة مع حالة الغضب تلك إلى خفض سعر التذكرة ٥٠٪ حيث بلغ سعر التذكرة 2500 ريال، بعدما كانت قائمة الأسعار مطروحة على 5 فئات تبدأ بالفضيّ ”2500“ ريال، والذهبيّ ”5000“ ريال، والبلاتينيّ ”7000“ ريال، والماسيّ ”10000“ ريال، والملكيّ ”15000“ ريال.

وكانت أحلام قد أعلنت عبر حسابها على ”تويتر“ عن إحيائها لحفل جديد خلال فعاليات معرض ”أنا عربية“ المقام ضمن ليالي ”موسم الرياض“ بالمملكة العربية السعودية، والمقرر إقامته اليوم 18 نوفمبر.

أنا عربية .. أنا أحلام

من موسم الرياض .. رياض العز ????????????

وكعادتي ألتقيكم بكل حب .. ♥️

كما تلتقوني دائما ..

يوم الاثنين ١٨ / ١١ حفل مميز وفخم ..

يليق بكم واتشرف بحضوركم ..

ريع حفلي هذا سيكون مخصص للجمعيات الخيرية

اختكم .. احلام للحجز : https://t.co/oKogV61mWb pic.twitter.com/5vxAOc8qBL — A7lam #فريق_احلام ???????????????? (@AhlamAlShamsi) November 15, 2019

ويعتني معرض ”أنا عربية“ بكل ما يخص الأزياء والابتكار وهو من ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المقرر أن تقدم أحلام خلال الحفل، الذي تنظِّمه هيئة الترفيه السعودية، مجموعة من أغانيها المميزة، القديمة والجديدة.

يُذكر أن إدارة ”موسم الرياض“ قد أعلنت عن موعد الحفل عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: ”نختتم ونكرم نجومنا في معرض أنا عربية، ونغني أجمل الطرب وأعذب اللحن مع فنانة العرب أحلام“.