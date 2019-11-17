الخرطوم: السعودية تعتزم زيادة حجم استثماراتها في السودان

أكدت السعودية، اليوم الأحد زيادة الاستثمارات والدعم للسودان، خاصة في المشاريع الصحية والتعليمية والخيرية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبدالله، والسفير السعودي بالخرطوم، حسين بن على جعفر، حسب بيان للخارجية السودانية.

وقالت وزارة الخارجية إن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها.

وأضافت أن السفير السعودي سلم وزيرة الخارجية رسالة خطية من نظيرها السعودي، فيصل بن فرحان.

وأكد السفير السعودي على زيادة دعم المملكة للمشاريع الصحية والتعليمية والخيرية في السودان.

وتابع أن ”السعودية ستقوم بزيادة حجم الاستثمارات للقطاع الخاص في السودان“.