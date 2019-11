شقيق الفنان حسين الجسمي يرد على استخدام الجزيرة فيديوهاته للإساءة للإمارات

View this post on Instagram

‫من #سنابي أعلق على تناول قناة ⁧‫#الجزيرة‬⁩ وبعض القنوات التابعة لتنظيم ⁧‫#الإخوان‬⁩ الإرهابي و ⁧‫#الذباب_الالكتروني‬⁩ لبعض الفيديوهات التي أنتقد فيها إساءات السوشيال ميديا والفن الهابط بطريقة تسيء من خلالها لوطني الحبيب ⁧‫#الامارات‬⁩ وتصويرهم لي بأني ناشط سياسي بينما أنا ⁧‫#ناقد_فني ومعروف بذلك، وأقول لهم بأنهم مهما حاولوا فإنهم مكشوفون فأنا وطني حتى النخاع وأعشق بفخر تراب بلدي وقادتي‬⁩ . ⁧‫#صالح_الجسمي‬⁩ ‬ #سناب #سناب_شات #سوشيال_ميديا #اعلام #سياسة #فن