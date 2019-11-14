شقيق الفنان حسين الجسمي يرد على استخدام الجزيرة فيديوهاته للإساءة للإمارات

رد الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق النجم حسين الجسمي، على لجوء قناة الجزيرة القطرية إلى الفبركة والأكاذيب للنيل من الإمارات العربية المتحدة، موضحًا أنها استغلت فيديوهاته على السوشيال ميديا بهدف الإساءة لدولته.

وكشف الجسمي أنه مقل في الظهور بمقاطع فيديو خلال الأيام الماضية بسبب قناة الجزيرة التي تنتهج سياسة الفبركة ونسج الأكاذيب على الفيديوهات الخاصة به لتظهره ضد دولته الإمارات.

وبث الإعلامي الإماراتي مقطع فيديو جديدًا عبر حسابه على موقع إنستغرام، قال فيه: ”أعلق على تناول قناة الجزيرة وبعض القنوات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي والذباب الإلكتروني لبعض الفيديوهات التي أنتقد فيها إساءات السوشيال ميديا والفن الهابط بطريقة تسيء من خلالها لوطني الحبيب الإمارات وتصويرهم لي بأني ناشط سياسي بينما أنا ناقد فني ومعروف بذلك، وأقول لهم بأنهم مهما حاولوا فإنهم مكشوفون فأنا وطني حتى النخاع وأعشق بفخر تراب بلدي وقادتي“.

وأضاف شقيق النجم حسين الجسمي: ”يسألني بعض المتابعين أني خفيت بالفيديوهات تعرفو ليش لأن قناة الجزيرة ينشرو فيديوهاتي كأني أنا ناشط سياسي ضد سياسة الدولة، وأنا لست كذلك، أنا عاشق لوطني ولقادتي أنا وكافة أسرتي ولا يمكن أن أكون أداة للإساءة إلى وطني أنا أعشق تراب هذا الوطن ولا يمكن لهذه القناة الخبيثة أن تسيء للإمارات من خلالي أنا“.

وتابع الجسمي: ”أنا ناقد فني قاعد للسوشيال ميديا ايش دخلني في السياسة.. ولكن إذا بدخل في السياسة فأنا قدها، لأن خبرتي وتاريخي في الصحافة يشهد لي.. وتركنا السياسة لأهل السياسة خلونا في السوشيال ميديا والفن الهابط ولا تقولونا كلام لم نقوله.. وكل واحد يعرف مقامه وإمكانياته ولا تدخلونا في متاهات“.