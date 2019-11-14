نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد يعلن تعافيه من سرطان الرئة

أعلن الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب، نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد، شفاءه من مرض سرطان الرئة الذي أعلن إصابته به قبل عدة أشهر، مؤكدًا أنه خضع لجلسات مطولة من العلاج الكيماوي قبل ظهور نتيجة الأشعة التي أثبتت شفاءه من هذا المرض.

وكتب زكي فطين عبر حسابه الشخصي على موقع ”فيسبوك“:“أصدقائي الأعزاء.. خبر سار.. نتيجة الأشعة إيجابية والورم كامن ولم ينتشر.. ده معناه إني تقريبًا خفيت.. وهعمل أشعة كمان ٣ شهور للمتابعة .. باي باي chemo .. باي باي cancer“.



يُذكر أن زكي فطين عبدالوهاب أعلن في مايو الماضي إصابته بمرض السرطان، بعدما نشر صورته وهو حليق الرأس على فيسبوك وتعاطف معه الجمهور بشدة مبدين حزنهم الشديد خاصة أنه من الممثلين الذين لهم أدوار مميزة في السينما المصرية.



وكان زكي فطين عبدالوهاب قد تحدث عن لحظة اكتشافه المرض، وذلك من خلال حلوله ضيفًا على أحد البرامج التلفزيونية والذي يعد أول ظهور إعلامي له منذ إعلانه إصابته بالسرطان.

وقال زكي فطين:“اكتشفت إصابتي بالسرطان منذ 5 شهور، وجاء الأمر بالصدفة دون أي مقدمات حيث كنت أجري بعض الفحوصات الطبية والتحاليل واكتشفوا وجود ورم خبيث في الجهتين بالرئة“.



وتابع:“أنا مؤمن بالله وفي اللحظات العادية انفعل لبعض الأمور الحياتية ولكن في مثل هذه المعاناة والأمور الصعبة أكون ثابتًا وهو ما تعلمته من والدي فهو أيضًا كان يعاني من مرض القلب ولكنه يتعامل ببساطة وقبول للأمر الواقع“.



وزكي فطين، ولد العام 1961، وهو نجل الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب.



وتخرج في ”المعهد العالي في السينما“ قسم الإخراج العام 1983 وعمل مع المخرج علي بدرخان كمخرج مساعد ثانٍ في ”أهل القمة“ وعمل كمساعد إخراج في الكثير من أفلام يوسف شاهين منها ”اليوم السادس“.



كما عمل مديرًا في مواقع التصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر منها ”أقدار الحرب الدامية“ في 1981.



وشارك زكي فطين، في أعمال: تفاحة آدم، واسم مؤقت، والزوجة الثانية، والعراف، وإثبات شخصيّة، وفرح ليلى، وعلى كف عفريت، وآدم وجميلة، والبلطجي، وروبي، وطرف ثالث.