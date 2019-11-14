رانيا يوسف بالحجاب توجه رسالة للجمهور (فيديو)

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها التي وصفها كثيرون بالاستفزازية وتتعلق بردّها على الهجوم الذي تتعرض له بسبب إطلالاتها الجريئة.

ووجهت رانيا في تصريحات تلفزيونية رسالة إلى الجمهور قائلة: ”أتمنى أعمالي تعجبكم، وتشتموني وتنتقدوني اعملوا اللي إنتوا عاوزينه أنا ماعنديش مشكلة، ومبسوطة كمان“.

وتسببت رسالة يوسف في هجوم حاد عليها من قبل رواد السوشيال ميديا، الذين اتهموها باللامبالاة وتعمد العري وإثارة الجدل للاستمرار في صدارة ”التريند“ أثناء مشاركتها في أي مناسبة فنية.

وتعجب كثيرون من خروج هذه التصريحات من رانيا يوسف وهي ترتدي الحجاب، خاصة أنها تقصد من حديثها الدفاع عن إطلالاتها الجريئة.

وجاء ظهور رانيا بالحجاب أثناء إدلائها بتصريحاتها، بسبب تصوير دورها في أحد أعمالها الجديدة التي ستظهر خلاله بالحجاب.

وأشار آخرون إلى أن تلك التصريحات متعمدة من رانيا في هذا التوقيت بالتحديد، لاسيما أنها تأتي قبل أسبوع من انطلاق الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي والذي شهدت دورته الماضية التي أقيمت في نوفمبر من عام 2018 بداية الإثارة لرانيا يوسف والظهور بفساتين جريئة.

وكان حفل ختام المهرجان العام الماضي شهد ظهورها بفستان أثار جدلًا واسعًا، وتسبّب في إحالتها للمحاكمة، ولم تهدأ موجة الغضب ضدها سوى بعد أوّل ظهور إعلاميّ لها وتقديمها الاعتذار للشّعب المصريّ.

ومن جانب آخر، تحدثت الفنانة المصرية عن مسلسلها الجديد ”مملكة إبليس“ المقرر عرضه على الإنترنت أولًا قبل طرحه على الفضائيات، قائلة: ”عمل رائع من تأليف محمد أمين راضي وإنتاج طارق الجنايني، السيناريو مميز ومن أفضل المسلسلات التي شاركت فيها خلال مشواري الفني“.

وأضافت: ”لست قلقة من عرض المسلسل على الإنترنت في البداية، بالعكس أعتقد أن هذا سيسهم في جذب الجمهور للعمل قبل عرضه فضائيًّا“.

وتواصل رانيا يوسف تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد ”صندوق الدنيا“، الذي يدور حول عدد من الحكايات والقصص ويضم عددًا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة ويشاركها البطولة خالد الصاوي وباسم سمرة وصلاح عبد الله وعمرو القاضي وأحمد كمال ومن تأليف وإخراج عماد البهات.