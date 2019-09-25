أبرزهن رانيا يوسف وغادة عادل.. فنانات ”الجونة السينمائي“ في مرمى نيران النقد (صور)

أشعل عدد من النجمات المشاركات في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بسبب إطلالاتهن التي وصفت بالجريئة والمثيرة للجدل.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز الفنانات اللاتي أثرن جدلًا واسعًا بسبب فساتينهن الجريئة في مهرجان الجونة السينمائي.

رانيا يوسف

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل فور ظهورها في حفل افتتاح ”مهرجان الجونة“ بسبب فستانها الذي ارتدته وتخلت معه عن حمالة صدرها ما جعل إطلالتها تبدو مثيرة ومحل انتقاد المتابعين.

غادة عادل

ظهرت الفنانة المصرية غادة عادل بفستان جريء كشف عن صدرها بشكل مبالغ فيه بحسب النقاد، خاصة أنها ظهرت في تقليد لسابقتها رانيا يوسف في التخلي عن حمالة الصدر، ما زاد من حدة الانتقادات.

مي عمر

لفتت الفنانة المصرية مي عمر الأنظار إليها في حفل الافتتاح؛ لارتدائها فستانًا شفافًا من منطقة البطن وبفتحة ساق واسعة كشفت عن ساقيها بالكامل، وفي إطلالة أخرى، ارتدت مي عمر فستانًا لامعًا قصيرًا للغاية، أثار غضب رواد مواقع التواصل ووجهوا لها نقدًا لاذعًا بسببه.

ناهد السباعي

شاركت الفنانة المصرية ناهد السباعي في حفل افتتاح مهرجان الجونة بفستان مثير، حيث جاء تصميمه قصيرًا للغاية، وشبهه كثير من المتابعين والنقاد بأنه أقرب إلى ”قميص النوم“ المنزلي.

إلهام شاهين

ارتدت الفنانة المصرية إلهام شاهين فستانًا بفتحة صدر واسعة أثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لاعتمادها إطلالة مثيرة رغم تقدمها في العمر، ومحاولة الظهور بمظهر النجمات الشابات المثيرات.

نسرين طافش

ارتدت الفنانة السورية نسرين طافش فستانًا قصيرًا للغاية، ومكشوفًا من منطقة الظهر، لفت أنظار الحاضرين ووصفه كثيرون بـ“المثير“.

لقاء الخميسي

أما الفنانة المصرية لقاء الخميسي فارتدت فستانًا ضيقًا للغاية، أبرز مفاتنها بشكل مبالغ فيه، كما جاء التصميم عاريًا من الأعلى.