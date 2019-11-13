حميد الشاعري يعلّق على خبر عودته للغناء بعد غياب 13 عامًا

علّق الفنان حميد الشاعري، على خبر عودته إلى الغناء مرة أخرى، بعد غياب 13 عامًا، موضحًا أنه أخذ وقتًا طويلًا للاستقرار على العودة، وساعده في ذلك مهندس الصوت هاني محروس.

وقال حميد الشاعري، خلال تصريح لـ“إرم نيوز“، إنه كان يركز طوال الفترة الماضية على التلحين ومساعدته للنجوم الشباب الصاعدين، منوهًا إلى أنه كان غائبًا عن الغناء، ولكنه لم يغب عن إثراء الساحة بالعديد من النجوم الجدد، إضافة إلى عمله مع النجوم الكبار.

وأشار ”الشاعري“ إلى أن الساحة الغنائية خلال الفترة الماضية لم تجذبه لتقديم جديد، كما أنه قرر عدم العودة بأي شيء، لأن الجمهور يعرف أعماله جيدًا ولن يرضى بأقل من ذلك، موضحًا أن الألبوم الجديد سيكون مفاجأة لأنه، بشكل خاص، جعله يقرر العودة دون تردد.

وكان مهندس الصوت المصري هاني محروس، قد نشر عددًا من الصور التي جمعته بصديقه حميد الشاعري، وكشف خلالها عن جلسات عمل مكثفة بينهما استعدادًا لطرح الأخير ألبومًا غنائيًا جديدًا.

وعلّق محروس على الصور، قائلًا:“حميد الشاعري من أستوديو إم ساوند 1 من تحضيرات ألبومه الجديد“.

يُذكر أن آخر ألبوم طرحه الفنان حميد الشاعري كان من 13 عامًا، وحمل عنوان ”روح السمارة“ وتم إصداره العام 2006، كما أن آخر أعمال الشاعري كانت مشاركته لعدد من المطربين الشباب في أغنية ”اضحك أنت“ والتي طرحت العام 2017.