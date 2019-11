محمد عساف وحلا الترك يعتذران عن حفلهما في السعودية

View this post on Instagram

نظراً لظروف خارجه عن ارادتنا اعتذر كل من الفنان #محمد_عساف والفنانة #حلا_الترك عن احياء حفل #ونتر_وندرلاند في مدينة #الرياض لذا فقد تقرر تأجيل موعد الحفل، كما نأمل من الجمهور الكريم التوجه لأقرب فيرجن ميجا ستور لاسترداد قيمة التذاكر المباعة … وسيكون لهم أولوية الشراء في الموعد الجديد شاكرين لكم تفهمكم #بلاتينوم_ريكوردز @mohammedassaf89 @halamalturk @benchmarkksa @zakihasanain