محمد عساف وحلا الترك يعتذران عن حفلهما في السعودية

اعتذر الفنان الفلسطيني محمد عساف والفنانة البحرينية حلا الترك عن إحيائهما حفلًا غنائيًا على مسرح ونتر وندرلاند، ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حاليًا في السعودية .

جاء ذلك وفقًا لبيان نشره الحساب الرسمي لشركة ”بلاتينيوم ريكوردز“ عبر موقع ”انستغرام“، حيث نص على أنه ”نظرًا لظروف خارجة عن إرادتنا، اعتذر كل من الفنان محمد عساف والفنانة حلا الترك عن إحياء حفل ونتر وندرلاند في مدينة الرياض“.

وأضاف البيان: ”لذا فقد تقرر تأجيل موعد الحفل، كما نأمل من الجمهور الكريم التوجه لأقرب فيرجن ميغا ستور لاسترداد قيمة التذاكر المباعة.. وستكون لهم أولوية الشراء في الموعد الجديد.. شاكرين لكم تفهمكم“.

وكان من المقرر أن تحيي الفنانة البحرينية حلا الترك أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية، برفقة الفنان الفلسطيني محمد عساف، في حفل غنائي على مسرح ونتر وندرلاند ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حاليًا بالمملكة، وذلك يوم الجمعة الموافق 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الساعة 10 مساءً.

ويأتي تنظيم الشركة للحفل باعتبارها متعاقدة مع حلا الترك ومحمد عساف لإنتاج أعمالهما الغنائية وتنظيم حفلاتهما.