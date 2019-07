محمد عساف يغني لأول مرة في العراق

View this post on Instagram

جمهوري الغالي في العراق انتظروني لأول مرة في #بغداد في حفل عيد الاضحى في نادي اليرموك الترفيهي يوم الأربعاء 14/8/2019 . . . . #مكانك_خالي #بصراحة #فلسطين #الاردن #الامارات #جرش #الكويت #السعوديه#bif2019 #لبنان#المغرب #الجزائر #العراق #مصر #سوريا #تونس #palestine #jordan #uae #iraq #morocco #algeria #lebanon #syria #ksa #kuwait #tunisia #egypt #london