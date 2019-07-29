محمد عساف يغني لأول مرة في العراق

أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف، أنه سيحيي لأول مرة حفلًا غنائيًا في العراق، خلال عيد الأضحى المبارك، في نادي اليرموك الترفيهي.

ووجه عساف، رسالة لجمهوره في العراق، عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“، قائلًا: ”جمهوري الغالي في العراق انتظروني لأول مرة في بغداد في حفل عيد الأضحى بنادي اليرموك الترفيهي يوم الأربعاء 14/8/2019“.

ولاقت أغنية عساف الجديدة ”بصراحة“ وهي باللهجة العراقية، والتي أطلقها منذ أسابيع، إعجابًا كبيرًا من متابعيه، وهي من كلمات رامي عبود وألحان علي صابر.

وفي سياق آخر؛ قال الفنان الفلسطيني، إنه لا يعلم مشكلة الفنانة المغربية دنيا بطمة الحقيقية معه، موضحًا أنها تهاجمه منذ سنوات طويلة دون أن يعرف سببًا وراء ذلك.

ونفى الفنان الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي، أُقيم على هامش فعاليات مشاركته بحفل غنائي في مهرجان موازين المغربي، ما أُشيع عن عدم إلقائه السلام على الفنانة المغربية، مؤكدًا أنه قابلها عدة مرات بعد هجومها عليه وألقى السلام عليها.