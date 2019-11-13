أنجلينا جولي تتهم براد بيت بتدمير حياة أولادها.. وترفض الزواج بعده

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن النجمة العالمية أنجلينا جولي، لم ترغب أبدًا في الزواج من الممثل براد بيت، البالغ من العمر 55 عامًا في البداية.

وقالت الصحيفة إن جولي مازالت لديها مشاعر سلبية ومريرة تجاه الممثل براد بيت، على الرغم من انفصالهما في كانون الأول/سبتمبر 2016.

وأضافت الصحيفة أن جولي أرجعت السبب في شعورها السلبي تجاه بيت، لأنه حوّل حياة أولادهما الستة رأسًا على عقب، مشيرًة إلى أنها قررت الآن ألا تتزوج مرة أخرى.

وقال مصدر لمجلة يو إس وريكلي: ”لا تزال أنجلينا تشعر بالكثير من الاستياء تجاه براد، إنها تريد أن يُحاسب على ذلك؛ لأنها تشعر أنه قلب حياتها وحياة الأطفال رأسًا على عقب“.

فيما أشار مصدر آخر إلى أن عائلة جولي وبيت عاشت حياة متنقلة، بسبب ضجر وقلق أنجلينا.

وأضاف: ”أراد براد أن يُربي أولاده على الاستقرار، بينما أرادت أنجلينا أن تمنح أولادها طفولة مثالية من خلال تعريضهم لمختلف البلدان واللغات والخبرات“.

وكانت جولي قد صرحت خلال حديثها مع مجلة ”هاربر بازار“ الأسبوع الماضي، أنها تُريد العيش في الخارج مع أطفالها، لكنها تعلم أن والدهم النجم براد بيت سيرفض لأنه يريدهم في لوس انجلوس.

وعند سؤالها عما إذا كانت تحب العيش في مكان آخر غير الولايات المتحدة، أجابت سريعًا: ”أحب أن أعيش في الخارج وسأفعل ذلك فور بلوغ أولادي 18 عامًا، يجب عليّ الآن أن أقيم المكان الذي اختار والدهم العيش فيه“.

وألمحت أن طلاق بيت كان صعبًا على الأطفال، موضحة: ”لقد مروا بالكثير، أنا أتعلم من قوتهم، إن معرفة ذاتنا الحقيقية هي سؤال مهم للغاية بالنسبة لنا جميعًا، خاصة الطفل“.

وكانت جولي قد انفصلت عن بيت عام 2016 وما زال طلاقهما يتم التعامل معه من حيث الشؤون المالية.

ولدى جولي وبيت ثلاثة أطفال بيولوجيين، وهم شيلوه وفيفيان ونوكس، ولديهما ثلاثة أطفال بالتبني هم مادوكس، باكس، وزهرة.

يُذكر أن أنجلينا لم ترتبط برجل آخر بعد انفصالها عن بيت، الذي تردد أنه يواعد حاليًا مصممة المجوهرات والمعالجة الروحانية ”سات هاري خلسا“.