نشطاء يتفاعلون مع صورة مؤثرة لأحلام مع فجر السعيد

جذبت صورة للإعلامية الكويتية فجر السعيد برفقة الفنانة الإماراتية أحلام عددًا كبيرًا من المغردين والنشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا تعاطفهم مع الإعلامية السعيد واعتزازهم بأحلام ومرافقتها للإعلامية الكويتية خلال رحلة علاجها التي بدأت منذ نحو ثلاثة أشهر ونصف.

وأظهرت الصورة التي نشرتها السعيد عبر حسابها في ”تويتر“ لحظة مغادرتها البلاد بطائرة الإخلاء الطبي وهي في حالة غيبوبة وإلى جانبها المطربة أحلام التي لازمتها في أزمتها الصحية.

في لحظه غيبوبه لا أعلم مايدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا الى #باريس لنبدأ مرحلة العلاج كانت يد #أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقه الحبيبه لتطمئني بأنني سأعود كما كنت..شكراً #أحلام pic.twitter.com/jpHbunYRBT — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) November 11, 2019

ووجهت السعيد عبر هذه الصورة رسالة شكر لأحلام، قائلةً ”في لحظه غيبوبه لا أعلم مايدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا الى #باريس لنبدأ مرحلة العلاج كانت يد #أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقه الحبيبه لتطمئني بأنني سأعود كما كنت..شكراً #أحلام“.

يا قلبي يا أم عثمان عورت قلبي الصوره ????????الله يلبسك العافيه بكل الطيب و المساعدات اللي كانت سكوب و برنامجك و باقي البرامج اللي هي صوت من لا صوت له و قد إيش حليتي أمور و أدخلتي السعاده على قلوب أمهات و صدحتي بالحق بكل شجاعه????أم فاهد منو مثلها الله يبارك بصحتها????جعل هالضحكه تدوم???? pic.twitter.com/1vSJiXcrpg — د.فائزة أحمد القحطاني♥️????????♥️ (@faezahalqahtani) November 11, 2019

ولاقت الصورة تعاطفًا كبيرًا تجاوز ألف تعليق من قبل النشطاء بينهم فنانون وإعلاميون أبدوا تأثرهم بالصورة والحالة التي ظهرت فيها الإعلامية فجر وغيابها عن الوعي، فضلًا عن إطرائهم على الفنانة أحلام ومرافقتها لصديقتها في أصعب الظروف.

الله يشفيج يالغاليه وترجعين وانتي بصحه وعافيه يارب. تعبتي كثير والله يفرجها بإذنه وشكر لأم فاهد اللي ماقصرت وياج ،، ،????❤️❤️@ahlamalshamsi — عادل محمود ???????? (@adelmahofficial) November 11, 2019

وكانت الإعلامية السعيد قد سردت يوم أمس الأحد، بسلسلة تغريدات تطورات وضعها الصحي مبينةً أنها بدأت مرحلة إعادة التأهيل للعودة إلى ممارسة حياتها الطبيعية المعتادة من جديد، وذلك عقب أيام قليلة من إجرائها لعملية جديدة في باريس وهي العملية الرابعة منذ تعرضها للأزمة الصحية الحالية.

صوره تعور القلب ????

اجر وعافيه يا بطله #فجر_السعيد

الحمدالله اللي غدى الشر وربي يباركلك بصحتك وعافيتك

الأجاويد مايظهر معدنهم الاصلي الا وقت الضيق بارك الله فيها ويجزايها الخير كله #احلام

مايقصر رب العالمين برحمته وقدرته على شفاءك

المنجي من المهالك

الحمدالله والشكر ???????????? — abeer_mubarak (@NesaimAlLewan) November 11, 2019

وتعرضت الإعلامية فجر السعيد لأزمة صحية حادة منذ شهر تموز/ يوليو الماضي بعد إجرائها لعملية تحويل مسار في المعدة تسبب بإصابتها بتسمم حاد في الدم أُدخلت على إثره العناية المركزة، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفيات الفرنسية.