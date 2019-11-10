فجر السعيد تطمئن متابعيها على وضعها الصحي

طمأنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد متابعيها وجمهورها على حالتها الصحية، موضحة أنها بدأت مرحلة إعادة التأهيل للعودة إلى ممارسة حياتها الطبيعية المعتادة من جديد.

وأطلقت فجر السعيد تغريدة جديدة عبر حسابها على موقع ”تويتر“ قائلة: ”الحمد لله حمد الشاكرين بفضل الله سبحانه ثم دعائكم ثم شطارة الدكتور Alexander RAULT ربي نجاني مما كنت فيه وبديت مرحلة إعادة التأهيل للعودة إلى الحياة المعتادة من جديد“.

الحمدلله حمد الشاكرين ???????? بفضل الله سبحانه ثم دعائكم ثم شطارة الدكتور Alexander RAULT ربي نجاني منما كنت فيه وبديت مرحله اعادة التأهيل للعوده الى الحياة المعتاده من جديد.. — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) November 10, 2019

وانهالت التعليقات بين المتابعين مهنئين إياها على عودتها لحياتها الطبيعية، وجاءت تعليقاتهم بين كلمات: ”لك وحشة، حمد الله على السلامة، ما شاء الله الحمد لله على السلامة الله يقومك بالسلامة والعافية وترجعين تجلدين من يستحق الجلد“.

وكشفت ”السعيد“ تفاصيل العملية الأخيرة التي أجرتها، فدونت تغريدة أخرى قالت فيها: ”العملية التي أجريتها ليست سهلة إنها عملية كبرى استمرت أكثر من 8 ساعات“.

العمليه التي اجريتها ليست سهله.انها عمليه كبرى استمرت أكثر من 8 ساعات.خذوني من الغرفه الساعه 12 توقيت باريس ورجعوني الغرفه 12 بالليل توقيت باريس .. الدكتورAlexander RAULTيقول العمليه الاولى كانت To Save Live لان وضعي الصحي كان سيء جداً وهناك غرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومه — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) November 10, 2019

واستطردت الإعلامية الكويتية: ”خذوني من الغرفة الساعة 12 بتوقيت باريس ورجعوني الغرفة 12 بالليل بتوقيت باريس الدكتورAlexander RAULT يقول العملية الأولى كانت To Save Live لأن وضعي الصحي كان سيء جدًا وهناك غرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومة“.

وأردفت في تغريدة ثالثة فقالت: ”يقول الدكتور Alexander RAULT العملية الأولى خذيتها على عاتقي ومسؤوليتي وأعلم أنها مخاطرة لكن كان لا بد من إنقاذ حياتچ“.

وتابعت ”السعيد“: ”وبعدها جلست في العناية المركزة شهرًا كاملًا، ثم خرجت إلى غرفة ملاحظة تحت رقابة الطاقم الطبي لأني حتى تلك اللحظة لم أستطع التحرك، فقط يدي تتحرك قليلًا“.

يقول الدكتور Alexander RAULT العمليه الأولى خذيتها على عاتقي ومسئوليتي واعلم انها مخاطره لكن كان لابد من إنقاذ حياتچ وبعدها جلست في العنايه المركزه شهر كامل ثم خرجت الى غرفة ملاحظه تحت رقابة الطاقم الطبي لإني حتى تلك اللحظه لم أستطع التحرك فقط يدي تتحرك قليلاً — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) November 10, 2019

وكانت الكاتبة والإعلامية فجر السعيد، قد أجرت آخر عملية جراحية منذ مرورها بوعكة صحية في شهر آب/أغسطس الماضي، وذلك في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، في الـ6 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مطالبة جمهورها بالدعاء لها لتكون العملية الأخيرة في رحلة علاجها.

وكتبت وقتها الإعلامية الكويتية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”عندي عملية يوم 6-11 في مستشفى #FOSH في باريس، تعتبر العملية الرابعة منذ بدء الأزمة الصحية، إن شاء الله تكون العملية الأخيرة، اللي يحبني يدعيلي“.

يُذكر أن فجر السعيد عانت من أزمة صحية إثر خضوعها لعملية تحويل مسار في المعدة، وأصيبت بتسمم حاد في الدم، نقلت على إثره إلى أحد المستشفيات الفرنسية.