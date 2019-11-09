الفنانة البحرينية زهرة عرفات تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ“قبلة“ لصالح الراشد (فيديو)

أشعلت الفنانة البحرينية زهرة عرفات، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقبل الإعلامي صالح الراشد.

وظهرت عرفات في الفيديو، الذي نشرته عدة صفحات فنية، وهي تقدم الشكر لصالح على الهدية، التي قدمها لها في الاحتفال بعيد ميلادها ثم قبلته على خده.

بدوره هنأ صالح بعيد ميلاد عرفات ووصفها بأنها ”حبيبته“، وسألها عن عمرها، وقالت إنها في اليوبيل الذهبي، وهي مرحلة من 25 عامًا إلى 50 عامًا، وتمنت أن تعيش لعمر 86 عامًا.

وحظي الفيديو بعد انتشاره بتفاعل واسع بين المتابعين، الذين شن أغلبهم هجومًا شرسًا على الثنائي، ووصفوا المشهد بـ“غير اللائق ولا أخلاقي“، فيما وصفه القليل منهم بأنه ”عادي“ باعتبار أنهما أصدقاء.

واستنكرت إحدى المعلقات المشهد، وتساءلت قائلة: ”عشان سوى لي عيد ميلاد أخربها؟“، بينما وصف كثيرون الفيديو بـ“المسخرة وقلة الأدب“، التي لا تتناسب مع المجتمعات العربية.

على الجانب الآخر، أنكر القليل الهجوم على الثنائي، وقالوا إن ”هذه الأمور عادية“ وتحدث بين الأصدقاء في أعياد الميلاد.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقبل فيه الفنانة البحرينية الراشد، حيث إنها قامت بها في وقت سابق، حينما حلّت ضيفة على برنامج ”The Plane“، الذي يقدمه المذيع صالح الراشد.

وردت عرفات، على الانتقادات التي وجهت لها آنذاك بأن تقبيلها للرجل أو مصافحتهما، شأنها الخاص، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج ”غبقة سكوب“، الذي تقدمه الإعلامية فجر السعيد.

وقالت: ”هذه هي حياتي؛ لأنني لم أضر أحدًا، ولا أقول هذا هو الصح، أو هذا الذي يصير“، موضحة أنه لو كان هناك أي عقاب ستتحمله وحدها دون غيرها.

وتساءلت عرفات، عن حجم الضرر الذي يقع على المنتقدين، بسبب تقبيلها أو مصافحتها، مجيبةً: ”زين، أنا اللي بنضر وأنا اللي بتحاسب“.

يُذكر أن الفنانة البحرينية قد تزوجت مرتين، الأولى من بحريني وهو والد أبنائها ”محمد ووفاء“، وهو متوفى، وتزوجت بعده من عُماني وأنجبت منه ابنها ”عبد الله“، ثم انفصلت عنه.

وكانت زهرة عرفات قد قدمت المسرحية الكوميدية ”صلبوخ وعائلته الكريمة“ على مسرح المدينة في حديقة القرم الطبيعية ضمن فعاليات مهرجان مسقط 2019.