الفنانة البحرينية أميرة محمد تكشف تفاصيل علاقتها بـ زهرة عرفات

كشفت الفنانة البحرينية أميرة محمد تفاصيل مثيرة حول عدة جوانب من حياتها الشخصية والفنية وعلاقاتها داخل الوسط الفني وخارجه، متطرقةً إلى بعض الصفات في شخصيتها عبر لقاء في برنامج (سراي) الذي تعرضه قناة ”atv“ الكويتية.

وتحدثت الفنانة البحرينية أميرة عن خبر خطبتها عقب تساؤل مقدمة البرنامج نورة عبد الله عن صحة خبر زواج أميرة خلال فصل الصيف، إلا أن الفنانة البحرينية لم تؤكد أو تنفي الخبر قائلةً ”إنه لا يوجد شيء واضح أو رسمي حتى الآن، وإن حدث شيء في المستقبل سيعلم الجميع بذلك“.

وأضافت البحرينية أنه ”إن تم الزواج لاحقًا فإنها تفكر أن تكون الحفلة خاصة وبشكل مختصر وبعيدة عن الأضواء“.

وتطرقت الفنانة البحرينية إلى قضية الخلاف مع الفنانة زهرة عرفات عقب توجيه سؤال من قبل المذيعة حول خلافاتها في الوسط الفني، مبينةً عدم وجود أي خلافات لها مع الفنانين، وأن ما حدث بينها وبين زهرة عرفات هو سوء فهم وليس خلافًا وهما على تواصل الآن.

وأشارت أميرة إلى أن أغلب علاقاتها وصداقاتها هي من خارج الوسط الفني كونها تفضل فصل حياتها الفنية عن حياتها الشخصية، ورغبتها في الابتعاد عن الحياة الفنية خارج أوقات عملها.

وتعتبر أميرة محمد من ضمن الفنانات المعروفات خليجيًّا، إذ بدأت مسيرتها الفنية منذ عام 1994، شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية وكان له حضور مميز وبارز في كثير من المسلسلات، من أبرز أعمالها مسلسل العولمة، والساكنات في قلوبنا، وغصون في الوحل.