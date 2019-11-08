خطيبة هيثم أحمد زكي تكشف تفاصيل مكالمته الأخيرة معها.. وتوجه رسالة لجمهوره

خرجت إنجي سلامة خطيبة الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي، عن صمتها، بعد يومين من وفاة خطيبها، للكشف عن تفاصيل مكالمتها الأخيرة معه، قبل وفاته بفترة قصيرة.

وسردت إنجي تفاصيل المكالمة التي دارت بينهما، قائلة:“هيثم آخر حاجة قالها معايا على التليفون لا إله إلا الله واستغفر الله، وقال قولي الحمد لله متشيلنيش همك“.

كما أكدت ”إنجي“ أنها تسعى إلى جمع تبرعات لحفر بئر مياه، قائلة:“أنا بجمع صدقة جارية لهيثم أحمد زكي لحفر بئر مياه في المنيا، ومحطة تحلية مياه.. البئر هتكلف 170 ألف جنيه، يا ريت كله يعمل شير وكلنا نساعد“.

انا بجمع صدقة جارية لهيثم احمد زكي لحفر بئر مياه في المنيا ومحطة تحلية مياه.. البئر هيتكلف 170 الف جنيه يا ريت كله يعمل… تم النشر بواسطة ‏‎Engy Salama‎‏ في الجمعة، ٨ نوفمبر ٢٠١٩

ووجهت ”إنجي“ اعتذارها لكل من حاول الاتصال بها أو التواصل معها، ولم تستطع الرد عليه قائلة :“شكرًا لكل الناس اللي بتكلمني، وآسفة إني مش برد، بس اللي عايزله وعايزلي الخير بجد يساعدني أعمل الصدقة الجارية دي ليه، دي أقل حاجة أقدر أعملها له، وادعوله كتير، هو يستاهل كل حاجة حلوة، وحب الناس اللي أنا شايفاه ده، وكم الدعوات، والعمرة، والصدقات، علشان هو فعلًا أطيب قلب.. ادعولي من قلبكم ربنا يصبرني ويجمعني بيه في الجنة، و يسكّنه الجنة دون سابقة عذاب، ولا عتاب، ولا حساب“.

يُذكر أن خطيبة هيثم أحمد زكي كانت قد تقدّمت ببلاغ إلى مباحث قطاع أكتوبر والتي أخطرت مديرية أمن الجيزة بأن الفقيد انقطع عن الإجابة عن الاتصالات، من ثم انتقلت قوة أمنية إلى المكان، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبيّن وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان إلى المستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وقدّم الفنان الراحل أول أدوار البطولة المطلقة من خلال فيلم ”البلياتشو“، كما شارك في أفلام: ”كف القمر“، ”نقطة دم“، ”سكر مر“، ”الكنز“، ”الجماعة“، ”الصفعة“، ”إمبراطورية مين“، ”السبع وصايا“، ”أستاذ ورئيس قسم“، ”كلبش 2″، ومسلسل ”دوران شبرا“.