هل تسبب عقار ”باراسيتامول“ بوفاة الفنان هيثم أحمد زكي؟

نفت وزارة الصحة المصرية، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسبب عقار (باراسيتامول p500) في وفاة من يتناوله خلال 5 أيام.

وجاء رد الصحة بعد ربط وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي بتناول هذا العقار، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنها تأكدت من أن عقار ”باراسيتامول p500“ المطروح بالمستشفيات والصيدليات آمن تمامًا للاستخدام، ولا صحة لتسببه في وفاة من يتناوله خلال 5 أيام.

وأكدت الوزارة أن جميع الأدوية المتداولة والمتوفرة بالمستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة، مشددة على أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة للوزارة لم ترصد بيع أو تداول أي أدوية غير صالحة بشكلٍ عام.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن وفاة الفنان المصري هيثم أحمد زكي يعود إلى هبوط حاد في الدورة الدموية؛ نتيجة جرعة زائدة من العقاقير والأدوية.

بعدها انتشرت أنباء تزعم أن عقار باراسيتامول ”p-500“ يحتوي على فيروس قاتل يتسبب في وفاة من يتناوله خلال 5 أيام، وهو ما نفته وزارة الصحة المصرية.

ونشرت وسائل إعلام مصرية نقلًا عن مصادر أمنية، أن الفنان الشاب الراحل تناول منشطا ومقوي عضلات؛ لرفع هرمون التستوستيرون في الجسم، وهو غالبًا ما يتناوله لاعبو كمال الأجسام والمترددون على صالات الجيم؛ وهو ما سبب له حالة من الهبوط الحاد والإرهاق.