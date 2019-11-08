الكويت.. ”عبودكا“ يروي تجربته داخل السجن (فيديو)

تحدث نجم مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت عبدالله الجاسر، المعروف إعلاميًا بـ“عبودكا“ عن تجربته داخل السجن بتهمتي ”الإضرار بالبيئة“ و“المساس بالآداب العامة“، مشيرًا إلى أن حبسه على ذمة القضية علمه الكثير وجعله يغير طريقة حياته.

وقال ”عبودكا“، خلال استضافته في برنامج ”ع السيف“،المذاع على قناة atv، إن قضاءه يومًا واحدًا داخل السجن جعله يستخدم عقله ويفكر جيدًا في كل شيء، موضحًا أنها كانت المرة الأولى التي يبتعد فيها عن الهاتف الجوال طوال 6 سنوات، لذلك تعلم كيف يحكم عقله قبل أن يفعل شيئًا.

وأوضح أن عفويته هي السبب الرئيسي في المشاكل التي وقع فيها، وأنه ”بسبب خطأ غير مقصود أو زلة لسان تعرض لهجوم كبير، فضلًا عن كم السباب التي طالت عائلته أيضًا، لذلك أصبح الآن أكثر حرصًا على تدبر الكلام قبل التلفظ“.

وكانت محكمة الجنح قد قضت ببراءة ”عبودكا“ من تهمة المساس بالآداب العامة، وإلغاء حكم تغريمه ثلاثة آلاف دينار الذي صدر سابقًا بحقه.

وتعود أصول القضية إلى منتصف العام 2018 عقب ظهور ”عبودكا“ بمقطع فيديو مهاجمًا النشطاء الذين انتقدوه بسبب تعليقه على موت كلبه غرقًا ووصفوه بـ“المتوحش وقاتل الكلاب“، ليظهر بعدها بأيام متلفظًا بمفردات منافية للآداب بحق الذين شتموه وشتموا عائلته؛ ما أثار غضب النشطاء وطالبوا بمحاسبته.

ويعتبر ”عبودكا“ من أبرز نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وله العديد من مقاطع الفيديو التي يوثق فيها يومياته بشكل عفوي وخفيف دون ابتذال، إضافة إلى مشاركته في أعمال خيرية.