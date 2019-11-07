بسبب التمويل.. الكنيسة المصرية تعلن تجميد العمل بمسلسل يروي سيرة ”البابا شنودة“

أعلنت الكنيسة المصرية، يوم الخميس، إيقاف العمل بَمسلسل ”بابا العرب“ الذي يروي السيرة الذاتية للبابا شنودة ويقوم بتمثيل الدور الفنان ماجد الكدواني، وذلك لأسباب سياسية خاصة بالدير وأخرى مالية مرتبطة بالإنتاج.

وقال دير الأنبا بيشوي، في بيان، إنه ”تقرر تجميد العمل في مسلسل بابا العرب إلى أن يشاء الله، نظرًا لعدم توافر التمويل المطلوب ولأسباب سياسية خاصة بالدير“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف العمل، فقد سبق وعطلت الكنيسة المسلسل منذ ثلاثة أعوام ورشح الفنان حسن يوسف للعب بطولته، ثم عاد دير الأنبا بيشوي ليعلن عن إنتاج مسلسل يتناول السيرة الذاتية للبابا الراحل شنودة الثالث، ويحمل العمل اسم ”بابا العرب“، ويتكون من 34 حلقة، وأعد المادة التاريخية له المؤرخ الكنسي نشأت زقلمة، وكتب الحوار الدكتور عطا الله.

كما قال القس بموا بدير الأنبا بيشوي إن الكنيسة حصلت على موافقة رقابة المصنفات الفنية على المسلسل، إضافة إلى موافقة وزارة الثقافة، بشرط عرضه على القنوات الفضائية العامة، وعدم قصره على الأقباط، وعن الفترة التاريخية التي يتناولها المسلسل أشار الأب بموا إلى أن المسلسل يتناول 3 مراحل في حياة البابا: ”الطفولة والشباب والرهبنة والبابوية ثم النياحة“.

وبخصوص ميزانية المسلسل، أكد أنها ستتراوح بين 50 إلى 80 مليون جنيه، وتابع أن الكنيسة فتحت حسابات في البنوك من أجل استقبال التبرعات من داخل مصر أو من أقباط المهجر.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من الأبطال، أقباط وغيرهم، يشاركون في المسلسل، ويقوم بدور البابا 3 فنانين طبقًا للمراحل العمرية المختلفة، أما عن الشخصية الرئيسية فيقوم ببطولتها الفنان ماجد الكدواني.