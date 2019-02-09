القبض على 4 طلاب أزهريين سخروا من الأقباط في مصر

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على 4 طلاب أزهريين، بعد تداول مقطع فيديو على الإنترنت بعنوان “4 طلاب في الأزهر يسخرون من الأقباط”، تضمن إسقاطات على الترانيم والصلوات المسيحية.

وتمكنت إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية من تحديد المشاركين بمقطع الفيديو، وهم مقيمين بمنطقة صفط الحنا مركز أبو حماد محافظة الشرقية، وتم ضبطهم.

وبمواجهة الطلاب، اعترفوا بتصوير المقطع المشار إليه، بمنزل أحدهم، ويُدعى “م.س” طالب بأحد المعاهد بمدينة 6 أكتوبر، وقيام “مصطفى ح.ف”، طالب بإحدى الكليات فرع جامعة الأزهر بالشرقية ببثه عبر قناته على موقع “يوتيوب” بغرض المزاح دون قصدهم الإساءة للديانة المسيحية، وفق قولهم.

وعقب استشعار الأخير بتصاعد الموقف قام بإزالته، كما بث فيديو آخر مصور لهم، أبدوا خلاله اعتذارهم عما بدر منهم.

وبمناقشة المذكورين، تبين ارتباطهم بعلاقة صداقة، وأنه قد تولدت فكرة عمل مقطع الفيديو المشار إليه من خلال اعتياد الطالب مصطفى بمطالعة صفحة إلكترونية بعنوان “primo” بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تبث منشورات وتعليقات ساخرة بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والدينية.

وفي السياق، أصدر مسؤولو جامعة الأزهر، قرارًا بتحويل الطالب مصطفى لمجلس التأديب لاتخاذ اللازم حيال تصرفه، كما تبين عدم ارتباط الطالب المذكور بأحد مسؤولي وزارة الأوقاف بالشرقية، كما زعمت بعض المواقع الإلكترونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.