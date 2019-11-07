سبب وفاة الفنان المصري هيثم أحمد زكي

قال مصدر أمني مصري إن وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي سببها هبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة تناوله منشطًا يستخدم بتقوية العضلات خلال ممارسته رياضة رفع الأثقال.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إن المنشط الذي تناوله نجل الفنان أحمد زكي، تسبب برفع إنزيمات الكبد بدرجة كبيرة، ثم توجه بعدها إلى إحدى الصيدليات وأخذ ”حقنة“ مُسكنة، أدّت إلى حدوث هبوطٍ حادٍ في الدورة الدموية، ووفاته، جرّاء ألم الكبد الذي لم يشعر به بعد أخذه الحقنة من الصيدلية.

يذكر أن حالة وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، مشابهة -إلى حدٍ كبيرٍ- لرحيل الممثل عمرو سمير، الذي غيّبه الموت عن عالمنا بعمر ناهز الـ 33 عامًا، في يوليو 2017 بشكل مفاجئ في إسبانيا، وهو في نفس عمر ”هيثم“.

وكان تقرير الطب الشرعي لحالة عمرو سمير، قد كشف أن سبب وفاته هو الإصابة بهبوطٍ حادٍ في الدورة الدموية، خاصة بعد ممارسته للرياضة في صالة للألعاب الرياضية دون تناول أي أطعمة أو مشروبات، الأمر الذي تسبب بهبوط مستوى السكر في جسده بشكل سريع أدى إلى توقف قلبه.