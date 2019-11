صدمة في الوسط الفني لوفاة هيثم أحمد زكي

View this post on Instagram

زمان كنت اسمع الكبار يقولوا فلان ده ابن موت و مكنتش بفهم معناها لحد ما كبرت و شوفت الموت بيخطف زينة الشباب الصغير من اصحابى وزمايلى وانا اظن انك يا هيثم ينطبق عليك مقولة ابن موت دى …جيت و مشيت منها زائر خفيف زى ما تكون جيت عشان تمشى!! فقدت امك وانت صغير و بعديها ابوك و دلوقتى ربنا أراد يجمعك بيهم …فى الجنة ان شاء الله…البقاء لله ولا اله الا الله هيثم احمد زكى…خبر مفجع لكن اللهم لا اعتراض …