”موسم الرياض“ يجمع شيرين عبد الوهاب براغب علامة ووليد توفيق

تحيي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلًا غنائيًا مع النجمين اللبنانيين راغب علامة ووليد توفيق، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتقرر أن يقام الحفل يوم 14 نوفمبر الجاري، على مسرح أبو بكر سالم، ليتشارك الثلاثي في إحياء الحفل لأول مرة معًا.

وكانت الفنانة السورية أصالة قد أحيت حفلًا ضمن موسم الرياض أيضًا بجانب النجوم ماجد المهندس ورابح صقر والتونسية أميمة طالب بعنوان ”ليلة سهم“ لتكريم الملحن سهم.

واعتذرت في وقت سابق، الفنانة نوال الكويتية عن المشاركة في موسم الرياض، وذلك لأسباب صحية منعتها عن الحضور رفقة هؤلاء النجوم.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تعاقدت مع المنتج وليد منصور لتقديم عمل سينمائي ضخم كأول بطولة مطلقة لها في مجال السينما.

ويعد الفيلم أول عمل سينمائي رومانسي غنائي تشويقي بالمعنى الحقيقي للفيلم الاستعراضي، وجارٍ التعاقد مع مخرج كبير لتنفيذ مشاهد الفيلم بأسلوب احترافي عالمي.

ومن جانبه كشف المنتج وليد منصور في تصريحات تلفزيونية، حقيقة أن يكون الفيلم مأخوذًا عن قصة ”الجميلة والوحش“، مؤكدًا أنه لم يدلِ بهذا التصريح الذي تم تداوله.