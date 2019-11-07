القبض على مروج مخدرات بالسعودية يحتجز فتاة قاصرًا (فيديو)

نشر الإعلامي السعودي المختص بالقضايا الأمنية، سعود الشيباني، عبر حسابه في موقع ”سناب شات“، تفاصيل حملة للأجهزة الأمنية ومداهمة وكر للمخدرات، في العاصمة الرياض.

وعثر رجال الأمن خلال المداهمة على فتاة قاصر متغيبة عن منزل ذويها منذ شهرين داخل الوكر، حيث أكد ”الشيباني“ أن مروج المخدرات كان يجبر الفتاة القاصر على تعاطي المخدرات ويقوم بتقييدها بـ“الكلبشات“.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أدوات لتعاطي ”الشبو“، وحبوب محظورة، وبندقية صيد، وأكثر من 10 جوالات، إضافة إلى ضبط 3 أشخاص كانوا يتعاطون مع المروج في تلك اللحظة.