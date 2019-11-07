15 طائرة خاصة قدمت من الكويت إلى الرياض لحضور ”ليلة سهم“

توجهت أكثر من 15 طائرة خاصة من مطار الكويت الدولي للعاصمة السعودية، الرياض، لحضور الحفل الغنائي الضخم ”ليلة سهم”، وذلك كأكبر عدد يتوجه من الكويت للسعودية لحفل فني، وفق صحيفة ”القبس“ المحلية.

وكان من المفترض أن تشارك الفنانة نوال الكويتية في الحفل، لكنها اعتذرت عن الحضور، بعد تعرضها لوعكة صحية؛ ما دفع القائمين على الحفل للبحث عن بديل، إذ اضطروا لإشراك الفنان عبدالمجيد عبدالله عبر تقنية ”فيديو كونفرانس“ بهدف التعويض عن غياب الفنانة الكويتية.

يذكر أن تذاكر حفلة ”ليلة سهم“ أضخم سهرة غنائية في موسم الرياض، كانت نفدت بعد إقبال غير مسبوق، بمجرد طرحها مسجلةً رقمًا قياسيًّا في الإقبال على تذاكر حفلةٍ غنائية؛ نظرًا لمشاركة كبار نجوم الأغنية الخليجية والعربية فيها، وما يتميز به سهم من مكانة موسيقية عالية، إذ غنى فيه أهم فناني الخليج والوطن العربي، وحققت ألحانه نجاحات باهرة.

وشارك في الحفل كل من: رابح صقر، ماجد المهندس، أصالة نصري، إسماعيل مبارك، وأميمة طالب، ويقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، بتنظيم وإشراف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.