رسالة قاسية من الإعلامية سارة عبد العزيز لـ“علا الفارس“ (فيديو)

تحفظت الإعلامية السعودية سارة عبدالعزيز، على وصف المذيعة الأردنية علا الفارس بـ“الراقية“، بسبب تصرفها الأخير بعد الانسحاب من العمل بقناة ”إم بي سي“ السعودية، ووجهت إليها كلمات قاسية؛ بسبب موقفها الأخيرعندما غادرت قناة ”إم بي سي“ السعودية.

وحينما وجهت مذيعة برنامج ”ع السيف“، الذي يعرض على شاشة قناة atv، استفسارًا لسارة بوجود خلافات مع ”الإعلامية الراقية علا الفارس“، ردت الأخيرة وقالت إنها تتحفظ على كلمة ”راقية“.

المذيعة : في خلاف مع الإعلامية الراقية علا الفارس؟!

سارة عبدالعزيز : أتحفظ على كلمة الراقية pic.twitter.com/57XaBskjHb — هيئة المشاهير (@AlmobarkNadiia) November 6, 2019

وأوضحت الإعلامية السعودية أن ”علا“ لا خلاف عليها كإعلامية لكن التصرف الأخير لها كان غير راقٍ و“لا يمت لأبناء الأردن بصلة“، وتغريدتها الأخيرة كانت تمثلها هي فقط، وغير راضية عنها.

وأشارت إلى أن علاقتها بها كانت جيدة قبل خروجها من قناة mbc وكانت من أكثر الداعمين لها حين دخلت القناة، لكنها استغلت أخلاقها لـ“ضرب دولتها“، معتبرة ذلك ”خطًا أحمر لا تسمح به لأحد“.

وكانت ”الفارس“ أعلنت انتهاء علاقتها بمجموعة قنوات ”إم بي سي“ في شباط/ فبراير الماضي، لتنتقل إلى قناة ”الجزيرة“ كمقدمة أخبار ثم مذيعة برامج.

وشنّت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، هجومًا على إدارة قناة ”إم بي سي“، التي عملت لصالحها بضع سنوات.

ونشرت الفارس مقطع فيديو لزميلتها السعودية سارة عبد العزيز، تنتقد فيه الأخيرة سعودة ”إم بي سي“، وهو ما اعتبر استغلالاً ”غير مقبول“.

وعلّقت ”الفارس“ على الفيديو قائلة: ”وشهد شاهدٌ من أهلها“، وهو ما أغضب سارة منها واعتبرتها تضعها في مواجهة دولتها.

وأوقفت المذيعة الأردنية بعد تغريدة عن قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل اعتبرها البعض إساءة للمملكة العربية السعودية.