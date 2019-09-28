انتقادات لعلا الفارس لصمتها عن التطبيع القطري مع تواجد إسرائيليين في الدوحة

تفاعل معلقون بمواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة نشرها حساب ”إسرائيل بالعربي“، معلنًا مشاركة 5 رياضيين إسرائيليين في بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها الدوحة.
يشارك خمسة رياضيين إسرائيليين في الوفد الإسرائيلي لبطولة العالم لألعاب القوى التي افتتحت امس في العاصمة القطرية الدوحة ????????. تصوير: جمعية ألعاب القوى الإسرائيلية pic.twitter.com/2XQooIQeuC
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 28, 2019
وكان لافتًا في التعليقات التركيز على الإعلامية الأردنية علا الفارس المنضمة حديثًا لقناة الجزيرة القطرية.
ومن بين العديد من الردود المشابهة كتبت ليلى القرني: ”نبغى صياغة الخبر في قناة الجزيرة بصوت علا الفارس الجميل ..وهلا بالخميس“.
وذهب معلقون آخرون لانتقاد شخصيات إعلامية أخرى في الإعلام القطري أو منظومة الدوحة الإعلامية ككل.
وكتبت معلقة باسم سناء البسام: ”المشكلة أن بعض الدول تحارب إسرائيل في الإعلام ويطبعون معها في الخفاء“.
وقال آخر: ”إعلام قطر يصيح بالقضية الفلسطينية والإسرائيليون يرفعون أعلامهم في الدوحة“.