انتقادات لعلا الفارس لصمتها عن التطبيع القطري مع تواجد إسرائيليين في الدوحة

انتقادات لعلا الفارس لصمتها عن التطبيع القطري مع تواجد إسرائيليين في الدوحة

المصدر: إرم نيوز

تفاعل معلقون بمواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة نشرها حساب ”إسرائيل بالعربي“، معلنًا مشاركة 5 رياضيين إسرائيليين في بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها الدوحة.

وكان لافتًا في التعليقات التركيز على الإعلامية الأردنية علا الفارس المنضمة حديثًا لقناة الجزيرة القطرية.

ومن بين العديد من الردود المشابهة كتبت ليلى القرني: ”نبغى صياغة الخبر في قناة الجزيرة بصوت علا الفارس الجميل ..وهلا بالخميس“.

وذهب معلقون آخرون لانتقاد شخصيات إعلامية أخرى في الإعلام القطري أو منظومة الدوحة الإعلامية ككل.

وكتبت معلقة باسم سناء البسام: ”المشكلة أن بعض الدول تحارب إسرائيل في الإعلام ويطبعون معها في الخفاء“.

وقال آخر: ”إعلام قطر يصيح بالقضية الفلسطينية والإسرائيليون يرفعون أعلامهم في الدوحة“.

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