انتقادات لعلا الفارس لصمتها عن التطبيع القطري مع تواجد إسرائيليين في الدوحة

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تفاعل معلقون بمواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة نشرها حساب ”إسرائيل بالعربي“، معلنًا مشاركة 5 رياضيين إسرائيليين في بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها الدوحة. يشارك خمسة رياضيين إسرائيليين في الوفد الإسرائيلي لبطولة العالم لألعاب القوى التي افتتحت امس في العاصمة القطرية الدوحة ????????. تصوير: جمعية ألعاب القوى الإسرائيلية pic.twitter.com/2XQooIQeuC — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 28,…