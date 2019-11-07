كشف مصدر مطلع تفاصيل جديدة بشأن وفاة الفنان المصري هيثم أحمد زكي، مشيرًا إلى أنه تم العثور على جثته بعد وصول بلاغ من خطيبته يفيد بعدم تمكنها من الوصول إليه رغم الاتصال به أكثر من مرة.

وأوضح المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”خطيبة الفنان الراحل إنجي سلامة، اتصلت بالشرطة لمساعدتها في الوصول إلى هيثم، الذي يقطن في منطقة الشيخ زايد، فانتقلت قوة من مديرية أمن الجيزة إلى مكان إقامته، وبدخول شقته عثروا عليه متوفيًا“.

وبين التقرير الأولي لوفاته بعد نقل جثته للمستشفى، أن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى أزمة قلبية مفاجئة.

وقال مصدر أمني إنه تم إخطار النيابة بالوفاة المفاجئة للفنان الشاب هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى من فجر الخميس لمباشرة التحقيق.

وأشارت مصادر ”إرم نيوز“ إلى أن الفنان الشاب تعرض لأزمة صحية الثلاثاء الماضي، توجه على إثرها لأحد الأطباء وعاد إلى منزله لكنه لم يرد على أي اتصال هاتفي من بعدها.

ومن المقرر أن تعلن نقابة المهن التمثيلية خلال الساعات المقبلة، موعد جنازة وعزاء الفنان الراحل.

من جانبها، أغلقت إنجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي كافة حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فور الإعلان عن خبر وفاة هيثم.