رحيل الفنان هيثم أحمد زكي.. فقد والدته مبكرًا وتمنى تجسيد شخصية رئيس أسبق لمصر

توفي الفنان المصري هيثم أحمد زكي، فجر الخميس، عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وهيثم هو ابن الفنانين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد، التي توفيت وهو لا يزال في التاسعة من عمره، فقضى طفولته مع والده الذي اكتشف موهبته وشجعه على العمل بالتمثيل ولكن بعد انتهاء دراسته الجامعية.

وكانت ظروف مرض والده ووفاته سببًا في مخالفة تلك النصيحة حيث بدأ مشواره الفني عام 2006 قبل أن ينتهي من دراسته بالجامعة، ليستكمل دور والده في فيلم ”حليم“.

وقدم هيثم أول أدوار البطولة المطلقة من خلال فيلم ”البلياتشو“ الذي حقق نجاحًا مقبولًا، كما شارك في فيلم ”كف القمر“، و“نقطة دم“، و“سكر مر“، و“الكنز“، و“الجماعة“، و“الصفعة“، و“إمبراطورية مين“، و“السبع وصايا“، و“استاذ ورئيس قسم“، و“كلبش 2“. ومسلسل ”دوران شبرا“ مع المخرج خالد الحجر، والذي حصد من خلاله دوله فيه على عدد من الجوائز.

وكان آخر أعماله مسلسل ”علامة استفهام“ مع الفنان محمد رجب والفنان عبدالرحمن أبو زهرة، والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وفي أحد لقاءاته قال إنه دائمًا يشعر بالوحدة منذ وفاة والده، كما أعلن أنه سيجسد شخصية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في عمل فني يتناول السيرة الذاتية له.

في يناير عام 2018، احتفل هيثم أحمد زكي بخطبته على فتاة تدعى إنجي سلامة، وهي من خارج الوسط الفني.

واقتصر حفل الخطوبة على الأهل والأصدقاء، وظهر هيثم حينها بشكل مختلف، حيث كان حليق الرأس والذقن بالكامل مع الاحتفاظ بالشارب، وهي سمات الشخصية التي كان يؤديها في مسلسل “كلبش 2″ والذي أشاد جميع النقاد به خاصة لهجته الصعيدية.