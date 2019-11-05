تركي آل الشيخ يفاجئ الملحن ”سهم“ بهذا الطلب (فيديو)

فاجأ المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الملحن السعودي الأمير سهم، بطلب طريف خلال حفله الغنائي الذي يقام تحت شعار ”ليلة سهم“ ضمن فعاليات موسم الرياض، قائلا: ”أعمالي اللي في الدرج معك عجل علينا فيها“.

وأضاف تركي آل الشيخ، في مداخلة هاتفية عبر البث مباشر من خلال قناة روتانا خليجية التي تنقل الحفل، أنه سعيد للغاية بهذا الحفل، مضيفًا: ”أحب أهنيكم بهذا الحفل وأشكر كل الحضور أشغلتوني بهالحفل“.

واستطرد مداعبًا الملحن سهم: ”مدريش أنا بيكو يأعمال سهم أنا شوف أعمالي أحسن منك“، فرد الملحن السعودي ضاحكًا: ”مسيك بالخير يا أبو ناصر، الله لا يحرمنا منكم“.

كما أشاد تركي آل الشيخ، بأعمال الملحن سهم، قائلًا: ”سهم فنان كبير وقامة فنية وموسيقية كبيرة، وأخيرًا بنشوف قامة موسيقية في الجزيرة العربية وجيل جديد في الموسيقى إن شاء الله، أخوي سهم ذكريات وعشرة ومعجون مزيكا“.

وأضاف“ آل الشيخ“: ”أنا شوفت وشهدت ولادة ألحان قدامي موهبة متحركة وخلق وثقافة يأسرك بحضوره وأكثر الأشخاص ما تدري بالوقت وإنت جالس معه، وأنا محظوظ إني أشوف حفل زي هذا في رياضنا الحبيبة وإحنا متشرفين بوجودك وكل الحضور ولسه باقيلك الكثير والكثير ننتظره منك“.

يُذكر أن ليلة سهم تقام على مسرح محمد عبده، في البوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض ويحييها النجوم أصالة وماجد المهندس ورابح صقر وغيرهم.