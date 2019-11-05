السعودية أفنان الباتل تثير استياء متابعيها بعد وصفها الرجال بـ“التحف“ (فيديو)

أثارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أفنان الباتل، الجدل بسبب تصريحات لها وصفت فيها الرجال بـ“التحف“، إذْ نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، أظهرت فيه العديد من تفاصيل تحركات طفلها الصغير ”تركي“ الذي وضعته مؤخرًا.
وقالت ”الباتل“ إنها بعد وضع ابنها ”تركي“، اكتشفت أن الرجال لديهم هاجس داخلي بأنهم يريدون أن يكون ولدهم الذكر يشبه ”الأب“، مضيفًة أن الرجال يتفاخرون بذلك عند دخولهم أي مجلس ليقال إن الولد يشبه أبوه مو بيشبه أمه.
ووصفت أفنان الباتل الرجال قائلًة: ”تحب الرجال دول تحف“.
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ولاحقت أفنان العديد من الانتقادات بشأن هذه المقاطع، التي أشارت إلى أنها تستعرض طفلها وتجهل كيفية الحديث عن الرجال.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مؤخرًا تغريدات عن ولادة أفنان الباتل لطفل ذكر، وسط تكتم منها على الأمر الذي أثار استغراب عدد من متابعيها لأنها لم تكن تظهر عليها علامات الحمل خلال الفترة الماضية.
وبعدها أرادت أفنان تأكيد الأنباء التي تم تداولها حول وضعها طفلًا ذكرًا أسمته ”تركي“، حيث نشرت أول صورة لطفلها عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ وذلك بعد إثارة معجبيها على مواقع التواصل الذين تداولوا الخبر على نطاق واسع.
وحرصت ”الباتل“، على ترك تعليق حول وضعها لطفلها الأول تركي“، فقالت: ”الحمد لله حد اللا حد حد الهنا والرضا والسعد الحمد لله على تباشير الفرح رزقنا الله بابننا الأول تركي عبدالعزيز“.
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وكانت أفنان الباتل قد تزوجت من عبدالعزيز الناصر قبل عامين، ولفت حفل الزفاف آنذاك الأنظار بسبب البذخ الذي صاحبه، ما جعله حديث وسائل الإعلام المختلفة.
و“الباتل“ هي ابنة رجل الأعمال المعروف سليمان الباتل، حيث تمكنت في زمن قصير من تكوين شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصويرها لأختها ”هناي“، التي عرفها الجمهور من خلال ملامحها البريئة وشعرها الأسود الطويل.