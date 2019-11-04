بريطانية تتربح من الشبه الكبير بينها وبين ميغان ماركل (صور)

خطفت البريطانية سارة مهلانغا من مانشستر، الأنظار بسبب التشابه الكبير بينها وبين دوقة ساسيكس، ميغان ماركل.

ولم تكتف مهلانغا بالشهرة التي حققتها عن طريق الشبه مع ماركل، إلا أنها حققت ربحًا جراء ذلك، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتجذب مهلانغا الأنظار بسبب أسلوبها في اختيار الأزياء التي تشبه تلك التي ترتديها ميغان ماركل بالضبط، إضافة إلى تسريحات شعرها ونظراتها وملامح الوجه.

وتمت ملاحظة الشبه الكبير بين سارة مهلانغا البالغة من العمر 36 عامًا، ودوقة ساسيكس البالغة من العمر 38 عامًا لأول مرة عندما تمت خطبة ميغان للأمير هاري في عام 2017.

وأقامت سارة مسيرة مهنية في المملكة المتحدة بسبب الشبه، حيث تتقاضى 400 جنيه إسترليني مقابل ساعات عدة عن طريق ظهورها في الإعلانات التجارية والبرامج التلفزيونية، كما تعمل سارة مديرة مهنية في مدرسة فنون الأداء.

وقالت سارة إن إحساسها وذوقها في اختيار الملابس يُشبهان ميغان ”المتطورة والأنيقة“، على حد وصفها، مضيفة أنها بدلاً من أن ترتدي ملابس المصممين، تشتري ملابس مماثلة من أماكن عادية.

وقالت ”لا أستطيع تحمل شراء ملابس مختلفة مقابل 2000 جنيه إسترليني لكل قطعة“.

يُشار إلى أن مهلانغا ووالدتها كانتا من بين 1200 ضيف تمت دعوتهم لمشاهدة حفل زفاف الأمير هاري وميغان في قلعة وندسور.

وتعليقًا على ذلك، قالت ”لم أقابل ميغان، لكن في مرحلة ما كنت على بعد متر منها“.

وأشارت في الوقت ذاته إلى أنه شيء غريب أن يُطلب توقيعها، لأن الناس يجب أن يدركوا أنها ليست ميغان، وروت موقفًا بأن رجلًا طلب منها أن يتم تصويرها مع ابنتيه الصغيرتين.

يُذكر أن ماركل أعلنت وقت خطبتها أنها تعتزم اعتزال التمثيل مباشرة بعد حفل زفافها، كما أعربت أنها ستحاول تكريس وقتها لعائلتها ولأعمالها الإنسانية. وقد تزوجت من الأمير هاري في 19 مايو 2018، ولديها منه مولود ذكر ولد في مايو 2019، وتمت تسميته ارشي ماونتباتن ويندسور.