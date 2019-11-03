نتفليكس و Mbc يتشاركان في عرض ”ممالك النار“ كأضخم مسلسل عربي تاريخي

كشفت إدارة قناة Mbc عن برومو مسلسل ”ممالك النار“ المقرر عرضه يوم 17 نوفمبر الجاري، كأضخم الأعمال التاريخية إنتاجًا في الوطن العربي.

وأوضحت شركة ”جينوميديا“ بفرعها في القاهرة من خلال بيان لها أن هذا المسلسل هو الأضخم من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذا المسلسل التاريخي من إخراج البريطاني بيتر ويبر، الذي أخرج العديد من الأفلام الشهيرة ومنها: ”Emperor“.

وأشار البيان إلى أنه تم تصوير المسلسل بالكامل في تونس وبلغت تكلفته الإنتاجية 100 مليون دينار تونسي بما يعادل 40 مليون دولار، منوهًا أن المسلسل سيتم عرضه على قناة Mbc وسيبث أيضًا على شبكة نتفليكس Netflix.

وأكد البيان أن المسلسل يضم عددًا كبيرًا من النجوم العالميين في مجالات صناعة الدراما منها: الديكور والملابس والمكياج من إيطاليا وكولومبيا واستراليا، ومنهم لويجي ماركيوني الذي عمل مع مخرجين عالميين مثل جوزيبي تورناتوري وريدلي سكوت.

على صعيد آخر، نشر الفنان المصري خالد النبوي مقطع فيديو يتضمن شخصيته في المسلسل وذلك عبر حسابه الخاص على موقع ”تويتر“، وعلقّ قائلًا: ”قريبًا.. ممالك النار“، ويجسد خالد النبوي، في المسلسل شخصية طومان باي.

ويوثق مسلسل ”ممالك النار“، الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر، مسلطًا الضوء على مرحلة في التاريخ العربي ثرية في الأحداث، كاشفًا العديد من الحقائق حول هذه الحقبة.

ويستعرض المسلسل التحولات الكبرى في المنطقة العربية منذ معركة ”جالديران“ التي وقعت بين الدولة العثمانية بقيادة السلطان العثماني ”سليم الأول“ والدولة الصفوية في إيران، حيث انتهت بهزيمة الصفويين حتى معركة ”مرج دابق“ ما بين الدولة العثمانية ودولة المماليك بقيادة السلطان ”قنصوه الغوري“، والتي انتهت بهزيمة المماليك.

ويركز المسلسل على ولاية السلطان العثماني ”سليم الأول“ الذي حكم الدولة العثمانية من عام من 1512م حتى عام 1520م، وحروبه المتلاحقة مع الدولة الصفوية ثم دولة المماليك، وما تلى ذلك من توسع فتوحات الدولة العثمانية وصولا إلى أوروبا.

وسيكون المسلسل أحد أضخم الأعمال الدرامية على مستوى العالم في عام 2019 حيث تم تصميم وإنتاج العمل ليتناسب مع تطورات الدراما العالمية التي تتميز بالمؤثرات البصرية المبهرة، والمعارك الضخمة، والقصص المتشابكة والشخصيات المركبة.

”ممالك النار“، بطولة خالد النبوي، محمود نصر، كندة حنا، رشيد عساف، منى واصف، محمود الجندي وعدد كبير من نجوم الدراما والتلفزيون في مصر وسوريا وتونس والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك.