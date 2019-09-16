فيفي عبده تقدم برنامج مقالب كوميدي على قناة MBC5

تستعد النجمة المصرية فيفي عبده، لتقديم برنامج مقالب كوميدي، عبر قناة MBC5 أو MBC Cinq بالفرنسية، التي أطلقتها مجموعة MBC، تحت شعار ’’قوتنا واحدة‘‘، والتي تستهدف من خلالها بث برامج ترفيهية إلى بلدان المغرب العربي.

وأكدت فيفي عبده، في تصريح خاص لـ’’إرم نيوز‘‘ أن الاتفاق مع MBc على ظهورها في قناتها الجديدة يأتي بعد غياب عن تقديم البرامج منذ عام 2014 من خلال برنامج ’’أحلى مسا‘‘، مضيفًة أن البرنامج الجديد يحمل اسم ’’خلي بالك من فيفي‘‘، وهو برنامج مقالب كوميدي.

ورفضت فيفي عبده الإفصاح عن تفاصيل البرنامج والضيوف المقرر تواجدهم في البرنامج، إلا أنها أوضحت أنهم سيكونون من الفنانين المغاربة نظرًا لتوجهات القناة الجديدة وبعض النجوم العرب، وستقدمه معها الفنانة المغربية زينب عبيد.

وعن فورمات البرنامج قالت إنه سيكون مفاجأة للجميع ويختلف عن جميع برامج المقالب التي تم تقديمها عبر الشاشات خلال السنوات الماضية.

وكشف بيان إعلامي أصدرته مجموعة MBC تناول خطة البرامج التي تنوي مجموعة MBC عرضها على قناتها الجديدة، مؤكدًا أن شبكة البرامج التصاعدية الأولى تتنوّع وفقًا لركيزتها مع إنتاجات مغاربية وعربية، على أن يتم الكشف عن المزيد من الأعمال والإنتاجات في المرحلة اللاحقة.

وجاء في البيان خريطة البرامج وهي: ’’الدار داركم‘‘، ’’جوابك دهب‘‘، ’’أسرار النساء‘‘، ’’خالد وأحبابه‘‘، من تقديم الشاب خالد، وهو برنامج ترفيهي متنوّع، و ’’جلسات مع نجاة‘‘، و’’ساعة سعيدة‘‘، وهو برنامج توك شو يومي من تقديم الفنان عبدالفتاح الجريني، و’’مسرح المغرب‘‘ وينطلق من الدار البيضاء بعروض أسبوعية مباشرة.

وأكد البيان أنه سيتم عرض عدد من المسلسلات تباعًا خلال الجدولة التصاعدية، وأبرزها مسلسلات: ’’هي‘‘ بطولة رشيد الوالي وزينب عبير، و’’اصطدام‘‘ وهو مدبلج من بطولة كيفانش تاتليتوغ، و’’دابا تزيان‘‘ بطولة محمد الجم، و’’قلبي نساك‘‘ من بطولة دنيا بطمة، ومجموعة من الأفلام السينمائية التي تعرض للمرة الأولى على الشاشات المغربية.