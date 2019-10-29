رد ”لاذع“ من تركي آل الشيخ على مذيع الجزيرة جمال ريان

رد رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ على مذيع قناة ”الجزيرة“ القطرية جمال ريان، بعدما نشر الأخير تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“ طالب من خلالها متابعيه بالتعبير عن رأيهم في المستشار.

ورد تركي على التغريدة قائلًا: ”وحشتنا جمال.. أخبارك وراى الشبك؟ زهق صح … أنا رايي في تركي آل الشيخ إنه سيىء ( هل تعتبر سيىء تجريح؟)“.

وأضاف في تغريدة أخرى: ”جمال مطلوب في موسم الرياض.. مو معقول كله سعادة.. لازم وجه ودر ونكد.. بعطيك ميوه وتطب في النافورة وش رايك؟.. وأوعدك ما يكون فيه تجريح من أهل الرياض“.

جمال مطلوب في موسم الرياض … مو معقول كله سعاده … لازم وجه ودر ونكد … بعطيك ميوه وتطب في النافوره وش رايك؟ ( ترا ادفع كويس ماعليك ) واوعدك مايكون فيه تجريح من أهل الرياض ???? — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 29, 2019

وشهدت التغريدة تفاعلًا واسعًا من المتابعين لتركي آل الشيخ؛ وقال المغرد طلال عبدالله: ”رأينا فيه إنه مواطن سعودي همته كجبل طويق وطموحه عنان السماء يعمل من أجل وطنه العظيم ويتعرض لحرب شرسة من انجاس أمثالكم حاله حال كل مخلص يعمل من أجل وطن السلام.. خسئتم وخسىء كل من يمولكم ويحتضنكم في تلك الحظيرة”.