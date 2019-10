تركي آل الشيخ يتوعد مجهولًا أسقط مهرّجًا يقف على أرجُل خشبية عالية في موسم الرياض (فيديو)

View this post on Instagram

مقطع فيديو متداول لشخص يسقط أحد المهرجين في موسم الرياض، ما أدى إلى إصابته ونقله للمستشفى، بحسب وسائل إعلام سعودية، وتوعد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مرتكب ذلك الفعل، قائلًا: "عرفتوا لما نقول فيه ناس ماتستحي.. هذا نموذج وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي معه". . وترددت أنباء بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على الشخص الذي تسبب في ذلك. . #إرم_نيوز #موسم_الرياض #مهرج #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #الرياض #مكة #جازان #حوادث #رقص #الذوق_العام #اعتداء #تركي_آل_الشيخ #فيديو #ترند #جديد #لايك #تفاعل #saudiarabia #ksa #dancing #video #trend #news