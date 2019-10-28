تركي آل الشيخ يتوعد مجهولًا أسقط مهرّجًا يقف على أرجُل خشبية عالية في موسم الرياض (فيديو)

سقط عارض يقف على سيقان خشبية عالية في إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي على الأرض، بعد أن جره أحد حاضري الفعالية، وقد توعد رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ صاحبه بمحاسبة قانونية.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، العارض يرتدي زي مهرج، ويقف على ارتفاع يقارب الثلاثة أمتار، وقد تجمع حوله عدد من الأشخاص، قبل أن يقوم أحدهم بسحب قدمه ليسقط على الأرض.

ونشر رئيس هيئة الترفيه الحكومية، تركي آل الشيخ، مقطع الفيديو عبر حسابه في ”تويتر“، وتعهد بمحاسبة الشخص الذي قام بسحب المهرج.

وكتب رئيس الهيئة المشرفة على فعاليات موسم الرياض: ”عرفتو لما نقول فيه ناس ماتستحي… هذا نموذج … وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي معه“.

عرفتو لما نقول فيه ناس ماتستحي … هذا نموذج … وسيتم اتخاذ الاجراء النظامي معه???? pic.twitter.com/LlhZPEsoWE — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 28, 2019

وبدأ موسم الرياض يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسيستمر على مدى 70 يومًا، متضمنًا مئات الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية التي تقام في عدة مواقع في منطقة الرياض وسط إقبال جماهيري لافت.