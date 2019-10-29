تغريم السعودية هيا الغماس نجمة مواقع التواصل بعد انتهاكها خصوصية زوجين (فيديو)

رحّب سعوديون بالقرار الصادر عن المحكمة الجزائية في الدمام، أمس الاثنين، والذي قضى بمعاقبة نجمة مواقع التواصل هيا الغماس، بتغريمها 20 ألف ريال (5,400 دولار)، وإغلاق حسابها في ”سناب شات“ مدة 30 يومًا، ومصادرة جوالها، وذلك بعد إدانتها بجريمة معلوماتية، إثر واقعة تصويرها زوجين في أحد المطاعم دون إذن منهما وانتهاك خصوصيتهما، ونشر الصور على حسابها، بحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية.

وتفاعل ناشطون مع القرار عبر هاشتاغ #معاقبه_مشهوره_سناب في موقع التواصل ”تويتر“، مؤيدين معاقبة ”الغماس“، وسط استنكار لتصرفها حيال تصويرها زوجين وانتهاك خصوصيتهما، مطالبين بتغليظ العقوبة بحقها.

٢٠ الف بس عسا ماتعوره ؛ ٢٠ الف سعر شنطته لو كل وحده او واحد يتلقف ويتلفظ ع الناس يحاسب ؛ كان تأدبو كلهم ???? #معاقبه_مشهوره_سناب — ﮼ميم (@mem02019) October 29, 2019

ليه ٢٠ ألف بس غرامة؟!

الحكم مرررة مخفف

صكوها بنص مليون عبرة لها ولغيرها ????????#معاقبه_مشهوره_سناب — ????????أبو متعب ???????? (@abumetabSA) October 29, 2019

النظام والقانون يقول الغرامة ٥٠٠ ألف وسجن سنة ليه الحكم مخفف لهدرجة ٢٠ ألف وتقفيل سناب؟!!#معاقبه_مشهوره_سناب — بشير المرشد (@basheeralmrshed) October 29, 2019

وخرجت نجمة مواقع التواصل، هيا الغماس، في مقطع فيديو عبر ”سناب شات“، شاكرة كل من دعمها في قضيتها، ومؤكدة أن ”أشخاصًا كثيرين تصدقوا باسمها، ويدعون لها، كي تكسب القضية، وأن محامين ساندوها وتواصلوا معها، وأوضحوا لها الأساليب القانونية لكسب القضية“.

ولفتت ”الغماس“ إلى أنها ستواصل القضية وتباشر ”الاستئناف“ عقب إدانتها من قبل المحكمة، فيما لم يعرف إن كان المقطع الذي خرجت به، جاء قبل القرار الرسمي للمحكمة أم بعده.

#معاقبه_مشهوره_سناب هياء الغماس قبل فتره العام قالت انه خلاص (ربحت القضية) وانتهت الحين صدر حكم له بالسجن له .. الله يكون بعونك pic.twitter.com/xrfXY3UCLr — Mima Al Shammari (@Mm0_24) October 29, 2019

وقالت في فحوى الفيديو: ”(مرة شكرا، ما تدرون قدي هالشي تفرحني، ناس متصدقين، ناس مرسلين أنهم حفرولي بير وصدقات، عشان ربي يفرجها علي، فيه ناس ذكروني بأشياء انا مسوتها لهم، (..) المحامين، محامين كبار وصغار حتى طلاب يدرسون قانون تواصلوا معي، يعني مدري وش اقول يعني ربي بأشد ضعفك يبين قوتك، تواصلت مع كذا محامي، شفت وش نقاط الضعف اللي عندي وخلتني أخسر القضية وأدان وإن شاالله أباشر الاستئناف، وان شاالله أبشركم كل شي حلو بإذن الله، انا متفاءلة مرة خير (..) أهم شي وصوني فيه المحامين إني ما أحكي بالقضية نهائيا، وإن شا الله انا احكي اول ما اكسبها إن شاء الله (..)“.

وانتقدت ”مغردة“ عبر ”تويتر“، انتهاك نجمة مواقع التواصل لخصوصية آخرين: ”مثل ماتحبي نفسك تحبي الغير.قبل كم يوم بسنابك قلتي بروح المدينه وبفتتح مقهى ورجاء بدون تصوير ورجاء بدون تصوير ماتبغي احد يصورك وانت بعباتك ونقابك كيف تجرأتي وصورتي الرجل وحرمته وهم بوضع رومنسي“.

#معاقبه_مشهوره_سناب مثل ماتحبي نفسك تحبي الغير.قبل كم يوم بسنابك قلتي بروح المدينه وبفتتح مقهى ورجاء بدون تصوير ورجاء بدون تصوير ماتبغي احد يصورك وانت بعباتك ونقابك كيف تجرأتي وصورتي الرجل وحرمته وهم بوضع رومنسي — r.om.G (@romG40815132) October 29, 2019

وعبرت ”نوف العطاوي“ عن غضبها من تصرفها: ”ان شاءالله تخسر متابعينها المليون الي سوته شيء يقهر“.

#معاقبه_مشهوره_سناب

ان شاءالله تخسر متابعينها المليون

الي سوته شيء يقهر — نوف العطاوي (@nouf_alotibi45) October 29, 2019

في حين استنكرت ”هيا“: ”هي ترضى احد يصورها وينشر المقطع عامل الناس كما تحب ان يعاملوك“.

وهاجم ”عبدالله العصيمي“، هيا الغماس، وتعليقها على الحكم الصادر بحقها: ”قمة البجاحة من هالمشهورة ليش ما تعتذر وتعترف بغلطتها ؟ تصوّر الناس وتطقطق عليهم وتقول مظلومه! الشرهه مب عليها على اللي يعزّزون لها ويخلونها تكابر على الغلط وما تعترف فيه القوانين واضحة ولازم تُطبّق على الكل تربّيهم ويكونوا عبرَه لغيرهم“.

وبدأت القضية حين تقدم شخص ببلاغ إلى شرطة الخبر، أفاد فيه أن إحدى نجمات مواقع التواصل صورته خلال مرافقته زوجته في مطعم ونزولهما السلم الداخلي له، ونشرت المقطع على حسابها في ”سناب شات“، مستخدمة ألفاظًا هازئة، وذلك بعد أن ظهرت ”الغماس“ في مقطع فيديو، في أحد المطاعم، وقد عمدت إلى تصوير زوجين على درج، ساخرة منهما، ومعلقة ”يابنات الموقف رومانسي هنا تحس ما صورناهم وراحوا بسلام شفتي أبو قذيلة“.

ومن غير الواضح ماذا قصدت النجمة السعودية من كلمة ”أبو قذيلة“، إلا أن العرب اعتادوا استخدام المصطلح في اللغة الشعبية والفصيحة لصاحب ”الجديلة“ أو ”الظفيرة“.

ابو قذيله على قولك بيدفعك ٢٠ الف عالم عجيبه تصور ف الرجال وحرمته وتجي تقول انا مظلومه ؟ #معاقبه_مشهوره_سناب pic.twitter.com/XURsxeUySx — NANA. (@NANA__24__) October 29, 2019

وبررت هيا أمام المحكمة، أن تصويرها الزوجين ليس بقصد الإساءة وإنما لأنها وجدت ”الموقف رومانسيًا“، وفق تعبيرها.

وصدر حكم المحكمة في الحق العام، في حين أن الحق الخاص لا يزال قائمًا.

وتعتبر هيا الغماس من الشهيرات السعوديات المعروفات في المملكة، حيث يتابعها على انستغرام وحده ما يقارب 3 ملايين متابع، وسبق أن عملت كمعلمة مدة 10 سنوات، ثم عملت في وظيفة حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم البحرينية، وبعدها استقرت في الدمام وعملت كموظفة إدارية فيها.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير نجمة مواقع التواصل فيها الجدل بين سعوديين، فقد سبق أن طالبوا بحظرها بعد أن وصفوا تعاملها مع المتابعين بـ“المهين“.