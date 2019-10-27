بيع لوحة إيطالية كانت مفقودة في مزاد بقيمة 24 مليون يورو

قالت دار أكتيون للمزادات في فرنسا الأحد إن لوحة زيتية للفنان الإيطالي تشيمابوي، تعود للقرن الثالث عشر وكانت مفقودة لوقت طويل، بيعت بقيمة 24 مليون يورو (26.6 مليون دولار) وهو ما يعادل أكثر من أربعة أمثال القيمة التي كانت مقدرة لها.

كانت اللوحة ”كرايست موكد“، التي ترجع إلى أوائل عصر النهضة، قدرت بما يتراوح بين أربعة وستة ملايين يورو.

وقال دومينيك لو كوينت رئيس دار مزادات أكتيون في منطقة سونلي شمال فرنسا ”عندما يعرض عمل لفنان نادر مثل تشيمابوي، عليك أن تكون مستعدًا للمفاجآت. هذا أول عمل يعرض لتشيمابوي“.

ولم تكشف دار المزادات عن هوية المشتري، لكنها قالت إن متحفًا أجنبيًا كان من بين المزايدين.

وكانت اللوحة الصغيرة، التي يبلغ طولها 26 سنتيمترًا وعرضها 20 سنتيمترًا، معلقة لسنوات بالقرب من إناء للطهي في مطبخ عجوز فرنسية في كومبياني شمال العاصمة الفرنسية.