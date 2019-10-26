ترامب ينتقد ”آبل“ مجددًا

المصدر: ا ف ب

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه، اليوم السبت، لإلغاء زرّ الاستقبال من نماذج ”آي فون“ الجديدة، رافعًا شكواه مباشرة إلى مدير الشركة تيم كوك.

وغرّد ترامب: ”أقول لتيم كوك إن زرّ (آي فونّ كان أفضل بكثير من تقنية اللمس)“.

وانتقل دونالد ترامب من هاتف ذكي يعمل بنظام ”أندرويد“ إلى جهاز ”آي فون“ في آذار/مارس 2017، وهي السنة التي تخلّت فيها ”آبل“ عن زرّ الاستقبال هذا في نماذجها العالية المستوى، واعتمدت تقنية لمس الشاشة لاستخدام الهاتف.

ويبدو أن هذا التعديل لم يلقَ استحسان الرئيس الأمريكي.

وليست هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها ترامب خيارات المجموعة الأمريكية العملاقة في مجال التكنولوجيا.

وسبق لترامب أن غرّد في أيلول/سبتمبر 2013: ”لا أصدّق أن (آبل) لم تصمّم هاتف آي فون مع شاشة أكبر، ولا شكّ في أن (سامسونغ) ستنتهز هذه الفرصة وأن ستيف جوبز يتقلّب في قبره“.