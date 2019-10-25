بالفيديو.. ”ليلة الأمير عبدالرحمن بن مساعد“ في موسم الرياض تجذب عشاق الشعر والغناء (فيديو)

جذب حفل فني يحييه 4 نجوم كبار في العالم العربي، برفقة الشاعر والأمير السعودي المعروف، عبدالرحمن بن مساعد، في مدينة الرياض، مساء يوم الخميس، عدداً كبيراً من عشاق الشعر والغناء في السعودية.

ويحمل الحفل اسم ”ليلة الأمير عبدالرحمن بن مساعد“، بينما يغني فيه محمد عبده، وعبادي الجوهر، وحسين الجسمي، وأصالة نصري، عدداً من أشهر أغانيهم التي كتب كلماتها الأمير الشاعر.

وامتلأ المسرح الذي احتضن الحفل في منطقة ”البوليفارد“ في مدينة الرياض، بشكل كامل، بينما اختار عدد كبير من عشاق الشعر والغناء في المملكة متابعة الحفل عبر شاشات التلفزيون فيما حضر عدد كبير في مواقع التواصل الاجتماعي للتفاعل مع فقراته.

وبعد تقديم الحفل، ظهر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على المسرح، مرحباً بالحضور، وشاكراً تسمية الليلة باسمه، قبل أن يلقي قصيدة بعوان ”حي البلاد الي على كل قمة“.

الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد يحيي جمهوره في #موسم_الرياض : حي البلاد اللي على كل قمة#ليلة_الامير_عبدالرحمن_بن_مساعد#mbc1 pic.twitter.com/1gF2m7GvXe — MBC1 (@mbc1) October 24, 2019

وبدأت بعدها أصالة بأولى فقرات الحفل الغنائي، وأدت أغنية ”النظرة الخجولة“ وسط تفاعل لافت من الحضور.

أصالة لحظة دخولها مسرح #ليلة_الامير_عبدالرحمن_بن_مساعد : خايفة .. قلبي عم يدق.. أصعب من إنه ينسمع#mbc1 pic.twitter.com/vx6agVygh8 — MBC1 (@mbc1) October 24, 2019

وأطل الفنان عبادي الجوهر على جمهوره بعد انتهاء أصالة من تقديم عدد من أغانيها، وبدأ حديثه بالإشارة إلى أنه غنى 22 أغنية من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، قبل أن يبدأ بالغناء.

عبادي عن أغنية عيونك أخر آمالي : هذه الأغنية من أصعب الأغاني.. وثاني مرة أؤديها على المسرح#ليلة_الامير_عبدالرحمن_بن_مساعد#mbc1 pic.twitter.com/KWePgnOerv — MBC1 (@mbc1) October 24, 2019

وبالتناوب بين ظهور الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وفناني الحفل، الآخرين، عاش الحضور في المسرح، أو متابعيه عبر شاشة التلفزيون أو في مواقع التواصل الاجتماعي، ليلية فنية خاصة من ليالي موسم الرياض الترفيهي والفني والثقافي الذي يمتد على مدى 70 يوماً.