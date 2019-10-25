بالفيديو.. ”ليلة الأمير عبدالرحمن بن مساعد“ في موسم الرياض تجذب عشاق الشعر والغناء (فيديو)

بالفيديو.. ”ليلة الأمير عبدالرحمن بن مساعد“ في موسم الرياض تجذب عشاق الشعر والغناء (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

جذب حفل فني يحييه 4 نجوم كبار في العالم العربي، برفقة الشاعر والأمير السعودي المعروف، عبدالرحمن بن مساعد، في مدينة الرياض، مساء يوم الخميس، عدداً كبيراً من عشاق الشعر والغناء في السعودية.

ويحمل الحفل اسم ”ليلة الأمير عبدالرحمن بن مساعد“، بينما يغني فيه محمد عبده، وعبادي الجوهر، وحسين الجسمي، وأصالة نصري، عدداً من أشهر أغانيهم التي كتب كلماتها الأمير الشاعر.

وامتلأ المسرح الذي احتضن الحفل في منطقة ”البوليفارد“ في مدينة الرياض، بشكل كامل، بينما اختار عدد كبير من عشاق الشعر والغناء في المملكة متابعة الحفل عبر شاشات التلفزيون فيما حضر عدد كبير في مواقع التواصل الاجتماعي للتفاعل مع فقراته.

وبعد تقديم الحفل، ظهر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على المسرح، مرحباً بالحضور، وشاكراً تسمية الليلة باسمه، قبل أن يلقي قصيدة بعوان ”حي البلاد الي على كل قمة“.

وبدأت بعدها أصالة بأولى فقرات الحفل الغنائي، وأدت أغنية ”النظرة الخجولة“ وسط تفاعل لافت من الحضور.

وأطل الفنان عبادي الجوهر على جمهوره بعد انتهاء أصالة من تقديم عدد من أغانيها، وبدأ حديثه بالإشارة إلى أنه غنى 22 أغنية من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، قبل أن يبدأ بالغناء.

وبالتناوب بين ظهور الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وفناني الحفل، الآخرين، عاش الحضور في المسرح، أو متابعيه عبر شاشة التلفزيون أو في مواقع التواصل الاجتماعي، ليلية فنية خاصة من ليالي موسم الرياض الترفيهي والفني والثقافي الذي يمتد على مدى 70 يوماً.

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