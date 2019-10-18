حسن الرداد يكشف تفاصيل عرضه المسرحي في ”موسم الرياض“

أعلن الفنان المصري حسن الرداد، مشاركته في بطولة العرض المسرحي الجديد ”لوكاندة الأوباش“ للمرة الأولى في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكشف الرداد، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أنه سيسافر للسعودية في مطلع نوفمبر المقبل برفقة الفنان ماجد المصري والمؤلف محمد عز والمخرج أشرف زكي لإجراء ”بروفات“ تمهيدًا لعرض العمل على مدار أربعة أيام في لجمهور المملكة.

وأكد الرداد أنه لم يتلق حتى الآن المواعيد النهائية للعرض، موضحًا أن موسم الرياض الذي انطلق في أكتوبر الجاري يشهد العديد من المفاجآت بجانب مواعيد العروض والحفلات الرسمية التي تم الإعلان عنها.

وعن تفاصيل العرض، قال إن أحداثه تدور في إطار اجتماعي كوميدي يتناول الطبقة الأقل من المتوسطة وذلك داخل ”لوكاندة“ (فندق) يسمى من فيها بـ“الأوباش“ بسبب المعاناة الطبقية التي تشهدها حياتهم.

من جهة أخرى، كان حسن الرداد قد شارك جمهوره قبل ساعات ”الأفيش“ الخاص بالعرض المسرحي وذلك عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“ وعلقّ قائلًا: ”لوكاندة الأوباش في السعودية“.