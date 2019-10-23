بعد“حراك مع ملاك“.. فيحان يكشف ”الاتفاق السري“ بين وعد العساف وملاك الحسيني (فيديو)

كشف نجم مواقع التواصل الاجتماعي، السعودي الشهير بـ“فيحان”، الاتفاق السري الذي وقع بين الطفلة وعد العساف وإدارة برنامج ”حراك مع ملاك“ لمحاولة استفزازه، بهدف زيادة عدد متابعي البرنامج.

وكان فيحان شارك في وقت سابق، مقطعَ فيديو للطفلة وعد عبر حسابها في ”سناب شات“ قامت بحذفه لاحقًا، وهي تؤكد الاتفاق الذي وقع بينها وبين إدارة البرنامج لاستفزاز ”فيحان“ خلال اللقاء.

وأوضحت ”العساف“: ”ما توقعت هذه الصورة، ترى بالبرنامج طلبوا منا إن انرفز وكذة، ونسبب هيصة بالبرنامج، علشان يرتفع مشاهداته. وبخصوص موضوع السب والقذف احب أقلكم الله يسامحكم ويصلحكم“.

فيما طالب ”فيحان“ إدارة البرنامج بالتوضيح، بعد اعتراف وعد، أو تقديم قناة ”أم بي سي“ الاعتذار عما حدث في الحلقة.

في بداية دخولي للبرنامج لاحظت من الطفلة وعد تحاول استفزازي وكنت حاس ان فيه شي

وذا فيديو يبين للجميع ان البنت ملقنه ولأاعلم هل معد البرنامج له دور ام ملاك ام ذويها

يرجى توضيح الكلام الي صار في الفيديو او اعتذار رسمي من قناة الام بي سي..#فيحان #حراك_مع_ملاك pic.twitter.com/3yBycMQlOT — فيحان (@Fahan77) October 22, 2019

وعاد ”فيحان“ ليظهر لاحقًا مع الطفلة وعد، حيث برر زيارته لها، رغبته في وضع حد للتنمر ضدها، فيما قدمت وعد العساف بدورها اعتذارًا عما حصل في الحلقة.

وكررت وعد التصريحات التي قالتها في المقطع المحذوف، خلال تواجد فيحان معها، مؤكدة أنه تم تلقينها أفعالها، لزيادة عدد متابعي البرنامج، في حين أبدى فيحان ترحيبه باعتراف وعد، مطالبًا المتابعين بالتوقف عن انتقادها.

#وعد_العساف_تفضح_ملاك

الذنب مو ذنبها حتى لو غلطت ذنب اللي استغلها !! عشان مشاهدات وشهرة برنامج !! pic.twitter.com/2QAAMVxUyW — صمَت . ???? (@wBs_222) October 23, 2019

ونشط هاشتاغ #وعد_العساف_تفضح_ملاك على موقع التواصل ”تويتر“، حيث تم تداول مقطعي الفيديو، الذي برأت وعد من خلالهما نفسها.

وأثارت حلقة ”حراك مع ملاك“ على قناة ”أم بي سي“، التي استقبلت بها مشاهير من مواقع التواصل الاجتماعي من جيلين مختلفين، جدلًا واسعًا بين سعوديين، بعد اتهامهم للإعلامية ملاك الحسيني بعدم التزام المهنية، ولضيفتها نجمة مواقع التواصل الطفلة وعد العساف بـ“الخروج عن حدود اللباقة“.

وجاء الجدل عقب استضافة الإعلامية ”الحسيني“ للطفلة وعد العساف برفقة الطفلة الأخرى رند الشهيلي من مشاهير التواصل ومعهما نجم مواقع التواصل الشاب الشهير بـ“فيحان“، حيث سألت الإعلامية الطفلتين إن كانتا تعتبران ”فيحان“ قدوة، خاصة في حلقاته الخاصة بالأطفال، إلا أن الطفلة وعد أنكرت متابعتها لـ“فيحان“ مؤكدة أنها ”لا تتابع مَن مثله، وأنها تفضل متابعة الميك اب ارتست والمصممات“، وأيدتها ”الشهيلي“ أيضًا.

وقالت الطفلة وعد: ”أول مرة كان ينشط فيها كنت أتابعه بعدين فكيت ما عدت أتابعه لما خلاص لأني حسيته أوفر، وأختي تمسكني كل يوم تشغله، يعني عذرًا، بس فيحان يطق أعصابي“. في حين أكد ”فيحان“ أن عدم متابعته ”أمر عادي“، مكتفيًا بابتسامة.